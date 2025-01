Sin problema, si Trump no invita a toma de protesta: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que a 11 días de la toma de protesta de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, aún no ha recibido la invitación, y aseguró que no habría problema.

En su conferencia mañanera de este jueves 9 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo refirió que para las tomas de protestas de mandatarios estadounidenses "no siempre invitan a jefes de Estado".

"En este caso vamos a esperar y no consideraríamos; lo que decida el presidente Trump, no tenemos ningún problema con eso. Hasta ahora, ¿qué hemos recibido? Una invitación en la Embajada de México en Estados Unidos, al embajador (Esteban Moctezuma).

"No hemos recibido alguna invitación personalizada, vamos a estar ahí y yo tengo confianza en que va a haber una buena relación con el gobierno de Estados Unidos", declaró.