Clima estable y caluroso en la mayor parte del país: SMN
Frente frío 34 genera chubascos en Baja California y viento fuerte en el Istmo de Tehuantepec.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, para este miércoles, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable, baja probabilidad de lluvia y ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del país, además, estas condiciones limitarán la dispersión de contaminantes en el aire.
Pronóstico de lluvias y viento para este miércoles
Respecto a las lluvias, el organismo prevé chubascos de 5 a 25 milímetros en Baja California, asociados al ingreso del frente frío número 34. Asimismo, el ingreso de humedad de ambos océanos podría generar lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.
En cuanto a viento, se pronostican rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Baja California, Sonora y Sinaloa. Habrá viento de componente norte de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.
También se esperan rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
En consecuencia, en el litoral, se prevé oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California y mar de fondo de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Colima y Jalisco.
Temperaturas extremas en zonas serranas y regiones del país
En zonas serranas de Chihuahua y Durango se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas durante las mañanas y de -5 a 0 grados en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
El organismo indicó que se esperan de 0 a 5 grados en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.
En contraste, las temperaturas máximas serán de 40 a 45 grados Celsius en el noroeste de Guerrero, oeste de Chiapas y la región del istmo y la costa de Oaxaca. De 35 a 40 grados en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y el suroeste de Puebla.
Y de 30 a 35 grados en Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y el suroeste del Estado de México.
