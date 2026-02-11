América y Rayados buscan su pase a octavos de Concachampions

Tigres ya está instalado en los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup y los Pumas sucumbieron en su intento contra el San Diego FC; ahora toca el turno de América y Rayados de Monterrey.

América llega con la ventaja (2-1) que consiguió en Tegucigalpa, mientras que La Pandilla empató a un gol en Guatemala; hoy, ambos clubes de la Liga MX buscarán avanzar a la siguiente fase.

Las Águilas tienen hasta la posibilidad de perder 0-1 y aún así avanzarían por los goles de visitantes; cualquier empate y cualquier victoria les dará su boleto a los Octavos de Final.

En el caso de Monterrey, los norteños deberán ganar o empatar sin goles para avanzar sin contratiempos. Perder o empatar por dos anotaciones o más, los dejaría fuera de la Concachampions.

¿Cuándo y dónde ver al América y a Monterrey?

Las Águilas del América reciben en el estadio Ciudad de los Deportes al Olimpia de Honduras, mientras que los Rayados harán lo propio en el Gigante de Acero contra el Xelajú de Guatemala.

América vs Deportivo Olimpia/ 19:00 horas/ FOX One y FOX+

Rayados de Monterrey vs Xelajú MX/ 21:00 horas/ FOX One y FOX+