CNDH asegura que investiga caso de jóvenes asesinados en Nuevo Laredo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL). – La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que comenzó a investigar la muerte de los cinco jóvenes por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desde el mismo día en que ocurrieron los hechos y se registraron y difundieron a través de medios de comunicación y redes sociales.

En un comunicado, expresó que la Comisión Nacional ha cumplido en todo momento con la responsabilidad y facultades que le otorgan la ley y la Constitución, sin necesidad de que se le conmine a actuar, pues en la actual administración no se obedece a presiones, vengan de donde vengan.

"No tenemos más interés que el de las víctimas y de quienes estén en riesgo de serlo. Lo que no se ha dicho, y es quizá lo más importante, es que tanto organizaciones de derechos humanos, como las propias autoridades señaladas como responsables, solicitaron la intervención de esta Comisión Nacional, lo que implica un reconocimiento a la seriedad de su trabajo", dijo.

Explicó que inmediatamente después de que se tuvo conocimiento de los hechos, personal de la CNDH entró en contacto con el Hospital de Especialidades de Nuevo Laredo, donde se atiende a uno de los dos sobrevivientes, con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la Fiscalía General de la República, para realizar las diligencias correspondientes y dar inicio a la investigación, y se hizo contacto con familiares de las víctimas para concertar entrevistas, y acordadas estas, se les entrevistó en el lugar de los hechos, emitiéndose, además, medidas cautelares para su protección.

Precisó que el objetivo de la CNDH no es hacer propaganda con su trabajo ni con el dolor de las víctimas, "mucho menos generar sensacionalismo a partir de tergiversar el contexto que se vive en el país para satisfacer agendas. Nos mueve la consolidación de una cultura de paz.

"Sabemos que para llegar a ella cada quien tiene una responsabilidad que cumplir. Lo que no significa encubrir ni solapar actuaciones contrarias a los derechos humanos, pero sí actuar con la mayor seriedad y responsabilidad y, sobre todo, en el menor tiempo posible. En la actual administración no se ha dado el caso de ninguna queja que haya sido dilatada, sino antes bien se procura que nuestras resoluciones se emitan con la mayor oportunidad, porque así consideramos que es como la CNDH cumple mejor con su misión".