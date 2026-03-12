CNDH emite recomendación a Marina por desaparición forzada en Sinaloa
Familiares de víctimas indirectas recibirán atención psicológica y reparación integral, según CNDH.
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- LaComisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación
a la Secretaría de Marina (Semar) por la desaparición forzada y privación de la vida de dos personas en Guasave, Sinaloa, así como por violaciones al derecho humano a la integridad personal de otras tres que fueron reconocidas como víctimas indirectas.
En un comunicado, el organismo explicó que el 12 de junio de 2023 recibió la queja iniciada de oficio en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, que detalla que el 23 de mayo de 2023 fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos hombres entre las comunidades de Amole y Palos Verdes, quienes habrían sido privados de la libertad por elementos de la Semar y posteriormente hallados sin vida.
En la investigación, la Comisión Nacional encontró indicios de que las dos víctimas fueron detenidas, retenidas de manera arbitraria y agredidas por elementos de la Semar en instalaciones navales.
Los testimonios de cinco personas, el informe policial y el dictamen de medicina legal ofrecen motivos razonables para considerar que se les infligieron lesiones y posteriormente fueron trasladadas a una zona diversa donde al día siguiente se localizaron sus cuerpos, así, atendiendo al estándar probatorio se acreditó indiciariamente que se trató de una desaparición forzada.
Se comprobó además que las violaciones graves a los derechos humanos de las dos víctimas han ocasionado sufrimiento y angustia a sus familiares, por lo cual se consideró vulnerado su derecho humano a la integridad personal.
Por estos hechos, la CNDH solicitó a la Semar la reparación integral del daño a las víctimas indirectas, como lo establece la Ley General de Víctimas y su Reglamento; además de proporcionarles la atención psicológica y/o tanatológica necesaria.
Además deberá colaborar en las investigaciones que realicen la Fiscalía General del estado de Sinaloa, la Fiscalía General de la República y el Órgano Interno de Control; implementar un ciclo de formación continua en materia de derechos humanos, para erradicar la desaparición forzada y la tortura, y emitir una circular en la que se instruya al personal de la Estación Naval Boca del Río, en Guasave, Sinaloa, a cumplir con las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
