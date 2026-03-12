CNDH emite recomendación a Marina por desaparición forzada en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- La

(CNDH) emitió una

a la(Semar) por lay privación de la vida de dos personas en Guasave, Sinaloa, así como por violaciones alde otras tres que fueron reconocidas como víctimas indirectas.En un comunicado, el organismo explicó que el 12 de junio de 2023 recibió lainiciada de oficio en la, que detalla que el 23 de mayo de 2023 fueron encontrados losde dos hombres entre las comunidades de Amole y Palos Verdes, quienes habrían sido privados de la libertad pory posteriormente hallados sin vida.En la investigación, la Comisión Nacional encontró indicios de que las dos víctimas fueron, retenidas de manera arbitraria y agredidas poren instalaciones navales.Losde cinco personas, el informe policial y elofrecen motivos razonables para considerar que se les infligieron lesiones y posteriormente fueron trasladadas a una zona diversa donde al día siguiente se localizaron sus cuerpos, así, atendiendo al estándar probatorio se acreditó indiciariamente que se trató de unaSe comprobó además que lasa los derechos humanos de las dos víctimas han ocasionadoa sus familiares, por lo cual se consideró vulnerado suPor estos hechos, la CNDH solicitó a la Semar laa las víctimas indirectas, como lo establece lay su Reglamento; además de proporcionarles lay/o tanatológica necesaria.Además deberá colaborar en las investigaciones que realicen la Fiscalía General del estado de Sinaloa, la Fiscalía General de la República y el Órgano Interno de Control; implementar unen materia de derechos humanos, para erradicar lay la tortura, y emitir una circular en la que se instruya al personal de la Estación Naval Boca del Río, en Guasave, Sinaloa, a cumplir con las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.