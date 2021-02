CNDH llama a prevenir y evitar escasez de oxígeno medicinal

Debido a su escasez por el alto número de contagios por Covid-19, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a las empresas que se dedican a producir y comercializar oxígeno medicinal para evitar desabasto y encarecimiento, y exhortó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) evitar que estas empresas incurran en estas prácticas.

En un comunicado, el organismo también apeló a la solidaridad de los mexicanos para no incurrir en el acaparamiento y reventa de los tanques de este tipo de oxígeno, indispensable en la atención de la pandemia.

"La CNDH exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que, en el marco de sus atribuciones, privilegie la observancia de los derechos humanos y realice las acciones necesarias para prevenir y evitar que empresas productoras y comercializadoras de oxígeno medicinal incurran en prácticas que favorezcan la escasez y encarecimiento de dicho producto, indispensable para la atención de pacientes con el SARS-CoV-2 (COVID-19) en nuestro país.

"Apelamos a la solidaridad del pueblo de México para no incurrir en el acaparamiento y reventa de este producto, indispensable en la atención del Covid-19".

La CNDH señaló que la escasez de oxígeno que se registra en diferentes estados es debido, presuntamente, por actividades monopólicas y afán de lucro, lo que ha provocado la escasez y el encarecimiento de este insumo.

"De ahí que este organismo autónomo haga un llamado a las empresas que se dedican a esta actividad, a fin de que no incurrir en prácticas que propicien riesgos a la vida y la salud de las y los enfermos".

La Comisión recordó que en días pasados se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el "Acuerdo por el que se establece como una acción extraordinaria en materia de salubridad general en todo el territorio nacional, que la producción y distribución de oxígeno medicinal para consumo humano es de carácter prioritario", el cual señala la obligación de las autoridades competentes de vigilar el precio del oxígeno medicinal, a efecto de que no se produzcan abusos que encarezcan los costos del mismo.

"La CNDH recuerda a la Secretaría de Salud que el artículo 1 de la Constitución establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, privilegiando, en este caso, el relacionado con la protección de la salud.

"Asimismo, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigen que los Estados respeten, protejan y realicen los derechos humanos de las personas que se encuentran en su territorio y/o su jurisdicción, lo cual incluye el deber de proteger contra las violaciones de derechos humanos cometidas por terceros, incluidas las empresas", indicó.