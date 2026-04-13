CNDH recomienda IMSS-Bienestar tras negar atención en hospital de Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional de los

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) emitió laal Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), tras acreditar que una persona adolescente interrumpió su embarazo, perdiendo al concebido en gestación, por esperar varias horas y no recibir atención médica oportuna en el Hospital IMSSS-Bienestar "Dr. Juventino Rodríguez García" de Atoyac, Guerrero, el 30 de octubre de 2024.A través de un comunicado, la dependencia explicó que el pasadorecibió elpor parte de ladel Estado de Guerrero.Detalló que al investigar los hechos constató que elcon la oportunidad requerida ante los signos de, ya que no intervino de manera urgente mediante cesárea, ni realizó ninguna acción complementaria, omisión que tuvo como consecuencia la pérdida de la persona concebida no nacida.Ante ello, ladeterminó que las acciones de las personas médicas tratantes constituyen violaciones a losa la protección de la, al trato digno, a unagineco-obstétrica, al interés superior de la niñez y adolescencia, al proyecto de vida y al acceso a la información en materia de salud.Por ello, solicitó al IMSS-Bienestar ladel daño a las víctimas, proporcionarlesy/o tanatológica, así como colaborar con la autoridad investigadora en el trámite y seguimiento de la vista administrativa que el Organismo Nacional presente ante el Órgano Interno de Control del IMSS-Bienestar, a fin de que se inicie elque corresponda en contra de seis personas servidoras públicas que intervinieron en los hechos.Además, enfatizó que el IMSS-Bienestar también deberá implementar un ciclo deen materia de, a fin de concientizar acerca del encargo del servicio público con perspectiva de, dirigido aladscrito al área de Ginecología, Obstetricia y Anestesiología del Hospital mencionado.Asimismo, resaltó que deberá instruir a sua cumplir con las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar losque constan en su propia normativa y derivan de un