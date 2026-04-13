CNDH recomienda IMSS-Bienestar tras negar atención en hospital de Guerrero
Se solicita reparación integral y formación en derechos humanos para el personal médico involucrado.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional de losDerechos Humanos ( CNDH
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) emitió la Recomendación 13/2026 al Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), tras acreditar que una persona adolescente interrumpió su embarazo, perdiendo al concebido en gestación, por esperar varias horas y no recibir atención médica oportuna en el Hospital IMSSS-Bienestar "Dr. Juventino Rodríguez García" de Atoyac, Guerrero, el 30 de octubre de 2024.
A través de un comunicado, la dependencia explicó que el pasado 24 de abril de 2025 recibió el expediente de queja por parte de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
Detalló que al investigar los hechos constató que el personal médicono actuó con la oportunidad requerida ante los signos de pérdida del bienestar fetal, ya que no intervino de manera urgente mediante cesárea, ni realizó ninguna acción complementaria, omisión que tuvo como consecuencia la pérdida de la persona concebida no nacida.
Ante ello, la CNDH determinó que las acciones de las personas médicas tratantes constituyen violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud materna, al trato digno, a una vida libre de violencia gineco-obstétrica, al interés superior de la niñez y adolescencia, al proyecto de vida y al acceso a la información en materia de salud.
Por ello, solicitó al IMSS-Bienestar la reparación integral del daño a las víctimas, proporcionarles atención psicológica y/o tanatológica, así como colaborar con la autoridad investigadora en el trámite y seguimiento de la vista administrativa que el Organismo Nacional presente ante el Órgano Interno de Control del IMSS-Bienestar, a fin de que se inicie el procedimiento administrativo que corresponda en contra de seis personas servidoras públicas que intervinieron en los hechos.
Además, enfatizó que el IMSS-Bienestar también deberá implementar un ciclo de formación especializada en materia de derechos humanos, a fin de concientizar acerca del encargo del servicio público con perspectiva de derechos humanos, dirigido al personal médico adscrito al área de Ginecología, Obstetricia y Anestesiología del Hospital mencionado.
Asimismo, resaltó que deberá instruir a su personal a cumplir con las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos que constan en su propia normativa y derivan de un mandato constitucional.
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