CNPC activa simulacro nacional 2026 con alerta celular en México

CIUDAD DE

, marzo 27 (EL UNIVERSAL).- El

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de prevención enalcanzará unel próximo. A las(tiempo del centro), la(CNPC) activará elEste ejercicio, fundamental para la resiliencia ciudadana, destaca este año por elde la, la cual permite enviar undirectamente a los. De acuerdo con la información oficial de la(ADIP), este sistema garantiza que la notificación llegue de manera prioritaria a los usuarios.Funcionamiento y visualización de la alerta en dispositivosLa recepción delno requiere de una conexión de datos activa o saldo en el dispositivo, ya que funciona a través de un. Según la fuente institucional (ADIP), el mensaje aparecerá en la pantalla del teléfono de forma automática, interrumpiendo cualquier actividad que se realice en ese momento.La notificación se presenta como un cuadro de texto emergente que detalla que se trata de un simulacro, acompañado de uny una, diseñados para captar la atención del usuario de manera inmediata.Para asegurar que laesté, se detalla el: Lastransmiten la señal a todos losdentro de su rango de cobertura.: El dispositivo móvil recibe la señal y despliega elsin necesidad de abrir aplicaciones externas.: Se activa un tono de alerta específico (incluso si el equipo se encuentra en) para garantizar la: El usuario lee la información y sigue lascorrespondientes a supara la poblaciónEs indispensable que loscumplan con ciertas características para asegurar lael próximo 6 de mayo. Laindica que los teléfonos deben ser compatibles con elAdemás, se recomienda que los usuarios mantengan sus, ya que esto facilita la interpretación correcta de las señales enviadas por la CNPC.De acuerdo con el portal oficial de la ADIP, "elde prevención enalcanzará un" con esta implementación.Este esfuerzo busca que laa lade personas en el menor tiempo posible, optimizando los. Al finalizar el ejercicio, es fundamental que laevalúe la recepción de la alerta en sus equipos para colaborar con lade este