logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

Fotogalería

VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

CNTE anuncia paro nacional de 48 horas

La CNTE llevará a cabo protestas y movilizaciones en 30 entidades del país durante el Paro Nacional de 48 Horas.

Por El Universal

Noviembre 11, 2025 02:06 p.m.
A
CNTE anuncia paro nacional de 48 horas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) alista un paro nacional de actividades por 48 horas los días 13 y 14 de noviembre, con movilizaciones simultáneas en todo el país, cierres de calles y toma de las plazas principales en, al menos, 30 entidades de la República mexicana.

De acuerdo con un comunicado difundido por el magisterio disidente, las protestas tendrán como eje la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2017, así como la eliminación total de las reformas educativas impulsadas tanto por Enrique Peña Nieto como por Andrés Manuel López Obrador.

También demandarán la reinstalación de la mesa nacional de trabajo con el gobierno federal y la reactivación de las mesas resolutivas estatales suspendidas desde meses atrás.

Con un video difundido en redes sociales, la CNTE informó que las movilizaciones empezarán desde las 8 de la mañana, después se llevarán a cabo mítines en las principales plazas públicas del país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En suma, la disidencia magisterial advirtió que durante las dos jornadas de paro tomarán avenidas, calles, casetas y puntos centrales de los estados como parte de sus acciones de presión.

En la Ciudad de México sus actividades principales se concentrarán en movilizaciones frente al Congreso de la Unión y en el Zócalo capitalino, donde prevén instalar plantones y actos políticos. Asimismo, amagaron con tomar las casetas de salida Morelos y Puebla.

La dirigencia magisterial indicó que el paro será el preámbulo de nuevas acciones nacionales si no hay respuesta del gobierno federal ante sus exigencias, entre ellas, la revisión integral del sistema de pensiones y la reposición de derechos laborales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

CNTE anuncia paro nacional de 48 horas
CNTE anuncia paro nacional de 48 horas

CNTE anuncia paro nacional de 48 horas

SLP

El Universal

La CNTE llevará a cabo protestas y movilizaciones en 30 entidades del país durante el Paro Nacional de 48 Horas.

Ajuste de horarios escolares en Tlaxcala para prevenir enfermedades respiratorias
Ajuste de horarios escolares en Tlaxcala para prevenir enfermedades respiratorias

Ajuste de horarios escolares en Tlaxcala para prevenir enfermedades respiratorias

SLP

El Universal

Escuelas de Tlaxcala se adaptan a las bajas temperaturas con cambios en horarios de clases

Apoyo a migrantes mexicanos en redadas de EU tras 30 quejas por violaciones a DH
Apoyo a migrantes mexicanos en redadas de EU tras 30 quejas por violaciones a DH

Apoyo a migrantes mexicanos en redadas de EU tras 30 quejas por violaciones a DH

SLP

El Universal

Claudia Sheinbaum revela apoyo a connacionales tras reportarse 30 quejas por violaciones a derechos humanos en redadas de EU

Frente frío 13 provoca descenso térmico en México
Frente frío 13 provoca descenso térmico en México

Frente frío 13 provoca descenso térmico en México

SLP

El Universal

El frente frío 13 y el aire ártico causan temperaturas bajo cero en varias regiones