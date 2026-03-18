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CNTE inicia paro de 72 horas y amenaza al Mundial

La protesta incluye demanda de abrogación de Ley ISSSTE 2007 y aumento salarial del 100%

Por El Universal

Marzo 18, 2026 12:12 p.m.
A
Foto: El Universal

Foto: El Universal

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).- Previo al

paro de 72 horas
y movilizaciones convocadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE

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), el magisterio advirtió que de no ser escuchadas sus demandas, el balón de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no rodará el próximo 11 de junio.
"No pedimos vacaciones, no pedimos lujo, solamente estamos diciendo que se nos cumpla como maestros, realmente es nuestro derecho y si no hay solución, no rodará el balón para el Mundial. Vamos a bloquear, impedir, manifestarnos en el Mundial, estar presentes en este sitio donde se lleva a cabo el juego que solamente le beneficia a los empresarios", advirtió Gervasio Hernández García, integrante de la Comisión de Convergencia del Estado de Guerrero.
Como lo han anunciado antes, el profesor reiteró que exigen la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la reforma educativa de la llamada cuarta transformación, un aumento salarial del 100%, así como mejores condiciones laborales. Explicó que en este paro, se espera la movilización de 20 mil maestros de 20 estados de la república.
"Estamos más fuertes que nunca, ahora más que nunca estamos más fortalecidos, se están uniendo otras naciones, porque ven que el país no avanza, con este gobierno no hay avance, solamente hay un retroceso. Es por ello que las naciones se nos están uniendo, nos están apoyando y están alzando la voz, y desde luego hacemos una amplia invitación que se manifieste, solamente alzando la mano que las cosas andan mal en las comunidades, en los municipios, porque el gobierno hace caso omiso cuando nosotros no nos paramos a manifestarnos, a luchar, solamente luchar", declaró.
En entrevista con medios de comunicación, el profesor señaló que tienen fe y esperanza de ser escuchados y recibidos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a pesar de la negativa que ha mostrado durante su administración. Sin embargo, continuarán las actividades durante esta semana en la Ciudad de México y otras entidades.
"Tenemos la fe y la esperanza que nos abran puertas, tenemos fe y esperanza que nos den solución, porque nosotros no pedimos otra cosa. Hoy iniciaremos una marcha de aquí al zócalo, de allí en el transcurso del día ya se dará a conocer qué actividad sigue, pero sí estaremos en la ciudad bloqueando, impidiendo, haciendo nuestras manifestaciones con respeto, sin quebrar ningún vidrio", aseguró.

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