Coahuila, cerca de comprar 2 millones de vacunas: Riquelme

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, anunció que en próximos días podrían oficializar un contrato con una empresa farmacéutica para la compra de dos millones de dosis de vacuna.

Al término de la reunión del Subcomité de Salud regional en La Laguna, Riquelme Solís dijo que están en las negociaciones para adquirir la vacuna que beneficiaría a un millón de habitantes con sus dos aplicaciones. Dijo que ofertaron a distintas empresas y hay una con mucha seriedad.

"No queremos adelantar hasta que no tengamos la certeza de que la negociación que estamos haciendo sea una realidad pero entiendo que varios estados de la Alianza Federalista están adelantados.

"Ya hubo una respuesta de carácter oficial. Esperamos que la compremos en unos día más, que sea bajo contrato y especificaciones jurídicas que podamos para poder adquirirlas", comentó el mandatario.

Dijo que una vez se concrete, se organizarán conforme el mismo programa del gobierno federal para no duplicar esfuerzos.

El gobernador mencionó que la entidad es uno de los estados con mayor avance en el proceso de vacunación y aclaró que la intención no es meter desorden en el proceso que se lleva por parte del gobierno federal, sino ayudar para avanzar de lo más pronto posible.

Riquelme Solís mencionó que son cautelosos pero que de alguna forma tienen que hacer sinergia con el gobierno federal. "Nadie acusa al gobierno federal de que pudieran no estar haciendo lo conducente para tener la vacuna", aclaró.