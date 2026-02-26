Coca-Cola anuncia inversión por 6 mil mdd en México

La Presidenta Cláudia Sheinbaum Pardo recibió este jueves al director ejecutivo global de Coca-Cola, Henrique Braun, en Palacio Nacional, cuya compañía invertirá seis mil millones de dólares (mmdd) en México.

"En Palacio Nacional, recibimos al director ejecutivo global de Coca-Cola, Henrique Braun, quien me informó la inversión de seis mil millones de dólares en nuestro país", escribió la Jefa del Ejecutivo en su cuenta oficial de X.

A la par, la mandataria detalló que el trofeo de la copa del Mundial de Futbol 2026 llegará mañana al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y que el sábado Guadalajara será el primer lugar de visita del galardón futbolístico.

Finalmente, Sheinbaum destacó que su Administración mantiene el modelo de desarrollo de la Cuarta Transformación: desarrollo con bienestar.

México, abierto a la inversión

El pasado 4 de febrero la titular del Ejecutivo Federal asistió a la Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, en la que invitó a empresarios a invertir en el desarrollo del país, ya que México cuenta con la suficiente certidumbre para que las inversiones privadas lleguen a buen puerto.

Sheinbaum Pardo dijo que el Gobierno federal busca atraer inversiones privadas, nacionales y extranjeras, que contribuyan al desarrollo del país con bienestar.

"Eso se nota en la Inversión Extranjera Directa (IED) que tuvimos en 2025, en el peso como está hoy. No tendríamos la moneda que tenemos hoy si no hubiera confianza en nuestro país. Y pues invitarles a que juntos sigamos construyendo este gran y hermoso país que tenemos", insistió ante los asistentes.

En el mismo encuentro, el titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard, informó que el portafolio de inversión en México alcanzó un monto histórico de 406 mil 800 millones de dólares (mdd), distribuidos en dos mil 539 proyectos.

De acuerdo con el balance presentado, el portafolio pasó de 367 mil 900 millones de dólares a 406 mil 800 millones, lo que también implica un aumento en la generación estimada de empleos para el periodo 2026-2030, al pasar de 1.46 millones a 1.63 millones de puestos de trabajo.

Inversión extranjera al alza

La Secretaría de Economía (SE) informó ayer que México alcanzó en 2025 la cifra más alta de IED registrada en un año, al captar 40 mil 871 millones de dólares (mdd), lo que representa un aumento anual de 10.8 por ciento respecto al cierre de 2024.

La dependencia indicó que con este resultado, el país suma cinco años consecutivos de crecimiento en la llegada de capital productivo y que se mantiene como un destino atractivo para la inversión internacional.

Las nuevas inversiones aumentaron 132.9 por ciento en 2025 y fueron el principal impulso del crecimiento en la Inversión Extranjera Directa, al pasar de tres mil 168 a siete mil 378 millones de dólares en un año.