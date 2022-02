Colapsa el malecón de Macuspana, Tab.

Villahermosa, Tab.- El malecón de la Villa Tepetitán en Macuspana, recientemente entregado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) colapso debido a las lluvias y a la mala calidad de los materiales con los que se construyó.

Esta obra forma parte del programa de mejoramiento urbano emprendido por la Sedatu en el pueblo de donde es originario el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y donde se invirtieron 70 millones de pesos, que incluyó además una biblioteca, un centro cultural, el parque Pescadores, así como un polideportivo y un mercado.

En las fotos que los pobladores subieron a redes sociales se alcanza a ver como el concreto se quebró y en algunas partes ya se cayó la barda del malecón.

Carlos Paz, habitante de la Villa Tepetitán, aseguró a EL UNIVERSAL, que se le había advertido a la empresa que eso iba a ocurrir porque no lo estaban haciendo con material de buena calidad, e incluso criticó que los ingenieros que construyeron este malecón desconocían las condiciones climatológicas del lugar.

"Desde que se construyó la obra los mismos tepetitecos ya sabían los riesgos y lom que podría pasar, e incluso se acercaron a aconsejar a los ingenieros de cómo podrían hacerle para evitar deslaves, y estos los ignoraron, porque ellos son ingenieros y saben, pero lo que sabían más era robar, porque por ahorrarse presupuesto es que paso esto", señaló.

"Luego dicen: ´Es que no están con López Obrador, porque no dejan hacer las obras´. Obras queremos, pero las queremos bien, que se use el verdadero presupuesto", subrayó.

Desde inicios de la actual administración federal, los habitantes de Macuspana solicitaron el rescate de Villa Tepetitán y fue en el año 2020 cuando arrancaron estas obras de mejoramiento urbano; sin embargo, no aguantaron ni el año.

Por lo pronto, la Sedatu ya cerró el paso en el malecón de la Villa Tepetitán para evitar de esta menra algún accidente