Colectivo Buscando a Jonás localiza panteón clandestino en Sonora

Integrantes del colectivo Buscando a Jonás, de Puerto Peñasco, localizaron un panteón clandestino en el desierto cercano a Sonoyta, donde identificaron al menos 16 fosas y restos óseos que podrían corresponder a más de 20 personas, durante una jornada de búsqueda realizada entre el 11 y el 13 de marzo.

Hallazgo y contexto del panteón clandestino

De acuerdo con el grupo de búsqueda, la exploración se llevó a cabo en un punto relacionado con la desaparición del joven Pedro Marcos León López, quien fue visto por última vez el 22 de febrero de 2023.

Mientras un grupo de buscadoras realizaba labores de inspección en el sitio señalado, otros integrantes continuaron explorando la zona desértica, lo que derivó en el hallazgo del presunto cementerio clandestino.

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Tras recorrer el área y marcar los puntos localizados, el colectivo reportó 16 fosas, algunas de ellas sin restos humanos en su interior.

Detalles confirmados y participación de autoridades

Sin embargo, en los alrededores fueron encontrados restos óseos dispersos, por lo que el conteo preliminar de las buscadoras asciende a 22 osamentas.

De acuerdo con el reporte del colectivo, autoridades que acudieron al lugar documentaron 15 fosas y 19 restos óseos, cifras que deberán ser confirmadas por especialistas.

Será el área de antropología forense la encargada de determinar el número exacto de víctimas y el tiempo aproximado que los restos permanecieron en el sitio.

Según la experiencia de las rastreadoras, por las condiciones del terreno y el estado en que fueron encontrados cráneos, fémures, vértebras y otros restos humanos, así como prendas de vestir, cobijas, lonas y calzado, el lugar podría tener entre dos y hasta 10 o 15 años de antigüedad, aunque esta estimación deberá corroborarse mediante análisis científicos.

Durante la inspección también se localizaron objetos personales y prendas, entre ellos un anillo de matrimonio, que podrían convertirse en elementos clave para la identificación de las víctimas.

Las labores de búsqueda se realizaron con el acompañamiento de Servicios Periciales de Caborca y Puerto Peñasco, además de elementos de AMIC, Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal.

El colectivo hizo un llamado a las personas que tengan familiares desaparecidos en la región de Sonoyta o en la zona fronteriza de Sonora, especialmente quienes pudieron haber migrado o intentado cruzar hacia Estados Unidos, para que acudan a la Fiscalía, realicen pruebas de ADN y se mantengan pendientes de los procesos de identificación.

Asimismo, invitaron a las familias a acercarse a los colectivos de búsqueda para participar en las jornadas de rastreo.

"Han sido días muy difíciles, llenos de dolor al ver la magnitud de lo encontrado, pero también con la esperanza de que cada hallazgo ayude a que una familia tenga respuestas y pueda regresar a su ser querido a casa", expresaron integrantes del grupo.

El colectivo adelantó que continuarán las exploraciones en la zona con el objetivo de descartar la presencia de más restos o fosas clandestinas en el área.