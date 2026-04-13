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Colectivos búsqueda visitan Rancho Izaguirre: FGR informa avances

La Fiscalía General de la República explicó que la visita fue con autorización judicial y sin búsqueda de nuevos indicios.

Por El Universal

Abril 13, 2026 08:17 p.m.
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Colectivos búsqueda visitan Rancho Izaguirre: FGR informa avances

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).- El vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López informó que el pasado 10 de abril, un grupo de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas acudió al Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, identificado como campo de adiestramiento utilizado por una organización criminal, para conocer los trabajos en el lugar.

Acciones de la autoridad

En conferencia de prensa, el funcionario dijo que con autorización judicial, los grupos de búsqueda estuvieron como observadores en el predio donde peritos han procesado pruebas periciales desde marzo de 2025.

El también fiscal especial en investigación de asuntos relevantes comentó que agentes del Ministerio Público responsables de la carpeta de investigación proporcionaron información sobre las actuaciones realizadas.

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Detalles confirmados

Indicó que los indicios localizados continúan en análisis por parte del centro federal pericial forense, de manera simultánea al procesamiento del rancho.

"Durante la diligencia que referimos, se brindó información a las personas integrantes de los colectivos, quienes participaron en calidad de observadoras en las áreas previamente procesadas, sin que se llevaran a cabo actividades de prospección orientadas a la búsqueda de nuevos indicios.

"Lo anterior se realizó bajo las debidas medidas de seguridad, con el propósito de garantizar la integridad de los indicios y la cadena de custodia, así como de preservar la investigación que lleva a cabo esta institución para el esclarecimiento de los hechos", precisó Lara López.

Comentó que, mediante una presentación a cargo de una perita en materia de antropología forense de la agencia de investigación criminal, se explicaron los avances en el procesamiento del predio.

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