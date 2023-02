Colectivos piden a Gobierno mexicano más presupuesto para idiomas indígenas

Ciudad de México, 14 feb (EFE).- La decena de colectivos que integran el Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas de Ciudad de México (MPCOI) demandaron este martes al Gobierno mexicano que destine más presupuesto a la preservación de idiomas originarios.



"Estamos viendo que al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) le están recortando prepuesto. No hay interés en la preservación de las lenguas, fortalecerlas, promoverlas", dijo Pascual de Jesús González, representante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) en la capital en una conferencia de prensa.

De acuerdo con los datos facilitados por las organizaciones en un comunicado, la inversión en el Inali a lo largo de este sexenio "no ha alcanzado ni 100 millones de pesos (5.31 millones de dólares)" y en 2023 tiene un presupuesto de cerca de 64 millones de pesos (3.4 millones de dólares).

"Con este prepuesto raquítico, ¿estará cumpliendo su objetivo? Considerando que estamos en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032, el Gobierno federal debería otorgar mayor presupuesto al Inali para que cumpla sus objetivo", cuestionaron las organizaciones.

Además, De Jesús, quien también es representante del Movimiento Indígena en Ciudad de México, reclamó que los jóvenes indígenas de Ciudad de México puedan acceder a una educación bilingüe, y no solo en español.

"El entorno es muy difícil para nuestros jóvenes, no hay una educación bilingüe como tal. Si no la hay en las escuelas, no estamos haciendo nada por preservar la lengua", incidió.

Los representantes del MPCOI hicieron estas reclamaciones de cara a la celebración el próximo martes del Día Internacional de la Lengua Materna, cuando organizarán conferencias sobre lingüística antropológica y talleres en diferentes lenguas indígenas como el náhuatl, tzeltal, triqui o mazateco.

Asimismo, en las celebraciones, que se realizarán en la Comunidad Triqui, en el centro histórico de la capital, el Trío Huasteco Son de mi Tierra y Feliciano Carrasco ofrecerán actuaciones musicales en náhuatl y zapoteco.

En las actividades organizadas por el MPCOI participará la Coordinadora Nacional por la Defensa de los Pueblos Indígenas (Conadepi) y decenas de colectivos como el Movimiento de Organizaciones Indígenas del País (MOIP), la Unión de Pueblos y Comunidades Purépechas (UPCP), Zapotecos Unidos, Grupo Tonaltzin o Comunidad Tzeltal.

México es uno de los países con más población indígena de América, con más de 23 millones de personas que se asumen como tal entre un total de 126 millones de habitantes, según el último censo de 2020.

Eso significa que casi uno de cada cinco habitantes de México se reconocen como indígenas, aunque solo cera de 7,1 millones de personas (6.1 % de la población total) de 3 años y más hablan alguna lengua indígena, entre las que destacan el náhuatl, maya, tzeltal, tsotsil, mixteco y zapoteco.