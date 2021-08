Colectivos pintan en muro nombres de 300 desaparecidos en Monterrey

En vísperas del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición, que se conmemora este lunes, los colectivos Amores y Eslabones Nuevo León por los Derechos Humanos, así como la asociación civil Cadhac, colocaron sobre un muro del centro de la ciudad los nombres de 300 desaparecidos desde 2006 a la fecha, al tiempo de exigir a las autoridades que no cesen en los trabajos de búsqueda e investigación respecto a estos casos y todos los existentes, que se avance en los derechos de reparación del daño y se establezcan medidas de no repetición.

Expusieron que desde 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró la guerra al crimen organizado, México ha vivido una grave crisis de violencia donde las desapariciones fueron una de las principales violaciones a los derechos humanos que se registraron, dejando miedo, dolor e incertidumbre.

Citaron que, según la Comisión Nacional de Búsqueda, de entonces a la fecha se han perpetrado o han ocurrido en México 90 mil 838 desapariciones, de las cuales cinco mil 513 se registraron en Nuevo León y once mil 545 en el vecino estado de Tamaulipas.

A pesar de las graves afectaciones que ha causado la pandemia, expusieron, hoy decidieron salir a las calles, "a plasmar en las paredes la ausencia de nuestros seres queridos", colocando hojas con los nombres de 300 personas desaparecidas, por quienes luchan los integrantes de los colectivos que organizaron el acto para exigir acciones de búsqueda y justicia a las autoridades correspondientes.

Lamentaron, asimismo, "no podemos seguir viendo como a la fecha se siguen cometiendo desapariciones sin que nadie ponga un alto". Reconocieron que cada colectivo ha seguido un camino difícil de recorrer, "pero creemos que, si permanecemos unidos, formaremos ese gran escudo para seguir adelante".

En tanto, integrantes del colectivo "Todos somos uno, buscando desaparecidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas" informaron que este lunes realizarán una jornada de oración y lanzamiento de globos, al tiempo que van a mencionar los nombres de todos sus familiares víctimas de desaparición.

Posteriormente saldrán en caravana carreteras que convergen en la ciudad, para colocar tabloides con fotografías de los familiares que están buscando en algunos casos desde hace tres años, y la mayoría desde finales del 2020.