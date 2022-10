Colegio Nacional celebra los 400 años del nacimiento de Moliere

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 27 (EL UNIVERSAL).- El Colegio Nacional celebró este jueves el aniversario 400 del nacimiento del dramaturgo Jean-Baptiste Poquelin Moliere, con una mesa de debate sobre el legado del escritor francés y la puesta en escena de la obra "Las preciosas ridículas", pieza escrita en 1659.

El programa fue coordinado por Diego Valadés y Vicente Quirarte. Las actividades empezaron este viernes, a las 18:00 horas en el aula mayor de la sede de la institución (Donceles 104, Centro).

El escritor Hugo Hiriart, el director teatral Enrique Singer y la directora de la Compañía Nacional de Teatro (CNT), Aurora Cano, participaron en la mesa de debate, organizada como actividad previa al montaje de "Las preciosas ridículas" en adaptación del actor y director Octavio Michel.

Sobre la puesta en escena, la actriz Octavia Popesku, quien desde 2017 es miembro del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro y ha sido parte del elenco, no sólo de "Las preciosas ridículas", sino de "El origen del mundo" o "La trágica historia de Hamlet, príncipe de Dinamarca", entre otras piezas, señala el paralelismo entre el presente y el momento histórico descrito en la obra.

"En Francia, durante el preciosismo, las mujeres decidieron que se iban a cultivar intelectualmente, cosa que estuvo prohibida o que no formó parte del radio de atención de las mujeres. Esto fue muy atacado por el mismo Molière, y la obra está construida para criticar dicha postura".

Desde este punto de vista, señala la actriz, es un texto que hoy no tendría mucha resonancia porque "es una crítica a que la mujer tenga otras expectativas y pueda asumirse, al igual que el hombre, en la cuestión cultural o participar en el medio artístico".

"Octavio Michel intenta darle un giro, sobre todo hacia el final del texto, en el que estas dos mujeres, que son primas, se dan cuenta de cómo los hombres las manipulan y las quieren engañar. Pero ellas toman conciencia de eso y deciden que, de ahora en adelante, tomarán las decisiones por sí mismas".

Sobre su personaje, la actriz concluye que tiene un discurso que "termina siendo como esta enseñanza final de los textos de esta época". El planteo, continúa, es no buscar la imitación, sino todo lo opuesto: la originalidad y el amor por las artes.

"El estilo con el que está interpretado es muy cuidado. Eso le da un plus al montaje de la Compañía Nacional de Teatro", concluye.