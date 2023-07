Colocan un altar con fotos y veladoras para acompañar a "Zeus"

A-AA+

Un altar con la foto de "Zeus" y dos veladoras fue colocado como ofrenda para acompañar su camino, justo en el lugar en donde el viernes, un grupo de hombres agredió al señor José Luis y luego mataron a su perro de varios disparos.

Sin embargo, la partida de "Zeus" logró que el señor José Luis pudiera reencontrarse con su familia a la que no veía por más de 10 años.

Fue a través de las noticias y del impacto que causó la muerte de Zeus, que la familia de Capistran Reyes, pudo conocer dónde estaba José Luis.

Entonces acudieron a meter un reporte por desaparición en el Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, y ahí les recomendaron que acudieran a la fiscalía de la Ciudad de México para que hubiera dos reportes y pudieran localizarlo.

Este sábado, José Luis fue hasta la alcaldía Tlalpan donde fue trasladado el cuerpo de Zeus para la necropsia, le pidieron su cartilla, pero las autoridades le dijeron que hasta el lunes podría entregárselo.

Nervioso, mareado, con ganas de vomitar, y sin saber qué hacer, caminó y caminó para desahogarse. "No sé ni cómo me siento hermano", dijo a este diario, recargado en un viejo sillón.

Su hermana María Guadalupe, quien no lo veía desde hace 13 años, se desmayó del impacto de volver a verlo.

En Neza, Estado de México, hay un reporte por desaparición que se realizó ayer, pero a decir de sus familiares, el señor José Luis "siempre fue así". Un día estaba con ellos y el otro no, pero sabían que regularmente se ubicaba en Garibaldi, en donde vendía cosas.

Ana María otra de sus hermanas llevaba 18 años sin verlo, y fue a través de las noticias que reconoció la voz de su hermano.

Se organizaron para buscarlos y dieron con él; lloraron, se sentaron en la banqueta. Una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) les dio atención prehospitalaria en la zona y después se fueron.

Una mujer incluso le regaló un teléfono al señor José Luis, quien se mostraba aún consternado por su perro, a quien recogió hacía 2 años atrás.

La gente de la zona conoce bien a José Luis, dicen que nunca lo han visto hacer cosas malas, al contrario, siempre trabajando al lado de sus perros.

Una joven que trabaja por la zona dijo que siempre veía como el señor y sus perros sacaban ropa usada para venderla.

A este lugar le trajeron comida, veladoras, fotos, para que pusiera el altar para "Zeus". Los vecinos de la zona prefirieron no decir nada de los agresores, dice que es mejor para no meterse en problemas.