logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EUGENIO ¡CÓMO CRECES!

Fotogalería

EUGENIO ¡CÓMO CRECES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Colombiano buscado en Nuevo León es detenido en Pachuca por préstamos

En Pachuca detuvieron a un ciudadano colombiano presuntamente vinculado con el esquema de préstamos conocido como "gota a gota"

Por El Universal

Marzo 04, 2026 02:09 p.m.
A
Colombiano buscado en Nuevo León es detenido en Pachuca por préstamos

PACHUCA, Hgo., marzo 4 (EL UNIVERSAL).- Elementos de Seguridad Pública de Pachuca

detuvieron
a un ciudadano colombiano

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


presuntamente vinculado con el esquema de préstamos conocido como "gota a gota", y quien era buscado por autoridades de Nuevo León.
La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Pachuca dio a conocer que, durante un recorrido de vigilancia realizado en la colonia Santa Julia, se detectó a un sujeto que se encontraba en la vía pública y agredía verbalmente a los transeúntes.
Se indicó que, al intervenir al hombre y revisar sus datos en el Sistema Nacional de Información, se confirmó que el sujeto, identificado con las iniciales R. D. R., de 34 años y de origen colombiano, contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de resistencia de particulares en el estado de Nuevo León.
De igual manera, se informó que el individuo estaría relacionado con actividades de cobro bajo la modalidad de "gota a gota", la cual exige pagos excesivos y genera intimidación hacia los deudores.
El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que se defina su situación legal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Colombiano buscado en Nuevo León es detenido en Pachuca por préstamos
Colombiano buscado en Nuevo León es detenido en Pachuca por préstamos

Colombiano buscado en Nuevo León es detenido en Pachuca por préstamos

SLP

El Universal

En Pachuca detuvieron a un ciudadano colombiano presuntamente vinculado con el esquema de préstamos conocido como "gota a gota"

Sedema recuerda calendario de reciclaje y separación de residuos
Sedema recuerda calendario de reciclaje y separación de residuos

Sedema recuerda calendario de reciclaje y separación de residuos

SLP

El Universal

El nuevo esquema de separación de residuos inició el 1 de enero de 2026 para mejorar la gestión ambiental.

Feminicidios sacuden al país previo al 8M
Feminicidios sacuden al país previo al 8M

Feminicidios sacuden al país previo al 8M

SLP

El Universal

Kimberly Joselin fue localizada sin vida en zona boscosa de Cuernavaca; familiares exigen justicia.

SMN explica diferencias entre onda de calor y canícula en México
SMN explica diferencias entre onda de calor y canícula en México

SMN explica diferencias entre onda de calor y canícula en México

SLP

El Universal

La temporada de calor 2026 comenzará el 20 de marzo, coincidiendo con el equinoccio de primavera.