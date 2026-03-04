Colombiano buscado en Nuevo León es detenido en Pachuca por préstamos

PACHUCA, Hgo., marzo 4 (EL UNIVERSAL).- Elementos de Seguridad Pública de Pachuca

a un

presuntamente vinculado con el esquema de préstamos conocido como "", y quien era buscado por autoridades de Nuevo León.Lay Vialidad de Pachuca dio a conocer que, durante unrealizado en la, se detectó a un sujeto que se encontraba en la vía pública y agredía verbalmente a los transeúntes.Se indicó que, alal hombre y revisar sus datos en el, se confirmó que el sujeto, identificado con las iniciales R. D. R., de 34 años y de origen colombiano, contaba con unavigente por el delito de resistencia de particulares en el estado de Nuevo León.De igual manera, se informó que el individuo estaríacon actividades de cobro bajo la modalidad de "", la cual exige pagos excesivos y genera intimidación hacia los deudores.Elfue puesto a disposición de laspara que se defina su