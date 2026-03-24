Colosio Riojas denuncia falta de justicia en caso de su padre

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- Dejen de

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, exigió el senador, al advertir que ningún presidente de la República ha tenido la voluntad política para hacery solo se ha utilizado el caso para sacar provecho político y electoral.En entrevista de medios, el legislador depidió al gobierno que le dé "" a este magnicidio y reiteró su petición de que se indulte a Mario Aburto, quien lleva 32 años en prisión como homicida material del excandidato presidencial del PRI."Cada año se sigue reabriendo el, se siguen haciendo cosas, se siguen sacando temas que no llevan a ningún lado, que no hacen, pero que se aprovechan en cada coyuntura políticamente para poder hacer algún daño o algún acto deo algún tema. No van a hacer. El señor ya pasó más de 30 años en la cárcel. Dejen de lucrar con el caso Colosio políticamente, permitan que México sane. Sí se puede. La presidenta tiene la facultad. Lo que no tiene, quizás, es la voluntad, como no la ha tenido ninguno de sus antecesores tampoco. Es nada más un tema de ella", recalcó.-¿Usted?, se le preguntó.- Yo ya lo perdoné hace muchos años. A mí se me hizoel día que, respondió.Luego de que la presidentarechazó la posibilidad de otorgar el, al argumentar que se trata de un, Colosio Riojas respondió: "Que Dios la bendiga".El senador por Nuevo León criticó también que el exagente del Cisen,haya sido detenido nuevamente acusado de ser el "" en, Tijuana."Esa teoría no es nueva. Incluso a esa misma persona ya la había pescado hace 30 años. Nada de esto es nuevo. No están descubriendo nada nuevo. Entonces que no nos quieran ver la cara de tontos a los mexicanos. No están haciendo. Están politizando el caso, que fue una tragedia para México, y eso es una", denunció.El senador Luis Donaldo Colosio sostuvo que elestá utilizando elde 1994 "porque quiere hacer ruido y porque quiere hacer este, porque quiere justificar sus tropelías. No es el caso. Lo sabemos. No nos hacen mensos".En este sentido, pidió que las autoridades den "" al caso porquedespués no hay"Por supuesto que no es un caso cerrado, pero al final del día no se va a cerrar con respuestas ni con, entonces ya denle un ´´ al tema y permitan que México sane y que avancemos y que veamos al futuro. Y como lo dije en muchas otras veces: busquemos que hoy no suceda lo que sucedió hace 30 años."En lugar de querer hacer30 años después hagamoshoy para que a ningún niño, para que a ninguna niña de México le pase lo que nos pasó a nosotros. Ese es ely es 100 por ciento la facultad del", concluyó.