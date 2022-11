Combi sin placas no deja bajar a estudiante, testigo la ayuda

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- Una combi sin placas en el municipio de Ecatepec en el Estado de México, no dejaba bajar a una estudiante, quien aparentemente era la última pasajera de dicha unidad, sin embargo, la joven gritó que la auxiliaran y fue así que el chofer la dejó descender.

Estos hechos se dieron a conocer gracias a que una persona que viajaba en un taxi en la zona de Valle de Aragón Primera Sección en el municipio de Ecatepec, quien se percató de lo que pasaba, captó lo sucedido en video y los compartió en la red social TikTok.

En la grabación se escucha cómo le pregunta a la chica que recién bajaba de la combi si el chofer "se la quería llevar" y tras un gesto de ella se arranca el taxi en la dirección de la combi pero el tránsito estaba pesado por lo que no lo alcanzaron.

Cibernautas que interactuaron con el video, agradecieron al sujeto que grabó por no mostrarse indiferente a lo que le sucedía a la estudiante, pues, dijeron, podría pasarle a cualquier mujer.

Asimismo, otros demostraron enojo porque aseguraron que no es el primer video que ven de vehículos de transporte público que no dejan bajar a estudiantes y exigieron que estos actos dejen de suceder.