Comercios blindan Paseo de la Reforma previo a marcha del 25N

A un día de la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, decenas de establecimientos ubicados sobre Paseo de la Reforma se protegieron con vallas metálicas de hasta dos metros de altura, maderas y estructuras de fierro.

Esta manifestación dará inicio mañana a las 14:00 horas e irá desde Paseo de la Reforma hacia el Zócalo capitalino.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se pudo constatar que un día antes, algunos establecimientos y edificios de gobierno ubicados en Paseo de la Reforma desde Avenida de la República hasta el Ángel de la Independencia se encuentran envallados.

Se trata de alrededor de unos 20 establecimientos, entre bancos, hoteles, restaurantes, aseguradoras y la Torre del Bienestar, ubicada en el número 51 de esta avenida.

Debido a que se encuentran dando servicio y recibiendo clientes, las entradas y salidas aún están abiertas, pero de orilla a orilla de los establecimientos hay decenas de vallas metálicas en color azul y gris, además de estructuras de fierro para su protección.

También hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de seguridad privada en la zona.

"No sabemos mucho de cómo va a estar la marcha, pero la orden, y como ya sabemos lo que pasa con los que vienen a romper, pues obviamente es estar preparados; nos taparon y así vamos a estar yo creo que hasta el miércoles o jueves. Mañana muchos no vamos a trabajar", dijo un guardia de seguridad de un banco ubicado en la calle de Amberes.

