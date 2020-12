Comienza campaña Alerta por Covid-19 con mensajes SMS en la CDMX

Este jueves las empresas telefónicas enviaron mensajes SMS con la alerta de la Ciudad de México con relación a la emergencia sanitaria por Covid-19, indicando que "es urgente que sólo salgas a lo necesario y siempre con cubrebocas y sana distancia. No hagas fiestas". La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que se envió por única ocasión la mañana de este jueves, pero en caso de ser necesario, la próxima semana se lanzará otra alerta por esta vía.

"Inicia una campaña muy, muy intensiva que le llamamos Alerta por Covid en la Ciudad de México. Es un mensaje que tiene, sobre todo, tres indicaciones, la primera es quedarnos en casa si no necesitamos salir; la segunda, si salimos cubrebocas y Sana Distancia; y la tercera, la no realización de fiestas durante la temporada decembrina. Esos son los tres mensajes.

"Hoy enviamos el SMS, agradecemos muchísimo a todas las telefónicas porque recibimos todo su apoyo (...) y un mensaje así, si es necesario, lo haríamos la próxima semana también", explicó. De acuerdo con el gobierno capitalino, los mensajes SMS que se enviaron de manera generalizada, fue totalmente gratuito para la Ciudad y se envió por parte de las operadoras de telefonía móvil para colaborar en esta emergencia. "El envío se hace directamente por ellos, por lo que no tenemos acceso a ningún teléfono de nadie, sólo les pasamos el texto", detalló a través del área de la Coordinación General de Comunicación Ciudadana.