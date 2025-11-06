Comienza la temporada de migración de mariposas Monarca en México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Cada año, millones de mariposas Monarca (Danaus plexippus) protagonizan una de las travesías más asombrosas del reino animal.

En 2025, su llegada a México volverá a llenar de color los bosques del centro del país. Con información del Gobierno de México, te contamos cuándo podrás presenciar este espectáculo natural y en qué lugares es posible observarlas.

¿Cuándo inicia y termina la migración de las mariposas Monarca en 2025?

La migración de las mariposas Monarca comenzó en el sur de Canadá y Estados Unidos, donde iniciaron su viaje hacia México a finales de octubre. Se trata de un recorrido de más de 4 mil kilómetros que culmina en los santuarios ubicados en Michoacán y el Estado de México.

De acuerdo con datos oficiales, del Gobierno de México, las primeras mariposas arriban a los bosques mexicanos durante noviembre, aunque este mes se considera una etapa de reconocimiento, pues las colonias aún están buscando el mejor sitio para establecerse.

Entre diciembre y enero, las Monarca forman grupos densos en los árboles, protegiéndose del frío invernal. En febrero y marzo comienza su actividad reproductiva y se preparan para el retorno hacia el norte, cerrando así el ciclo de migración.

¿Dónde se pueden observar las colonias de mariposas Monarca en México?

Los principales santuarios abiertos al turismo se localizan en Michoacán y el Estado de México, aunque las mariposas atraviesan diversos estados durante su recorrido.

En Michoacán destacan los santuarios de El Rosario (Ocampo), Senguio (Senguio) y Sierra Chincua (Angangueo). En el Estado de México, el más conocido es Piedra Herrada, en el municipio de San Mateo Almomoloa.

Estos espacios cuentan con guías locales y medidas de conservación para evitar la alteración del entorno natural. Es importante respetar las indicaciones de las autoridades, ya que la mariposa Monarca es una especie bajo protección especial y figura en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

¿Por qué se conoce como la "generación Matusalén"?

Las mariposas que realizan este extenso viaje pertenecen a la llamada generación Matusalén, una variación que vive entre seis y nueve meses, a diferencia de las mariposas comunes que solo sobreviven de dos a seis semanas. Esta longevidad les permite completar el trayecto entre Canadá y México, transportando nutrientes esenciales como nitrógeno y fósforo, además de conectar ecosistemas distantes y mantener el equilibrio ambiental durante su travesía.

¿Por qué es importante cuidar su hábitat?

Además de su belleza, la mariposa Monarca desempeña un papel clave en los ecosistemas al contribuir en la polinización y mantener la biodiversidad. La conservación de sus rutas migratorias es vital para asegurar la continuidad de este fenómeno natural que une a tres naciones: Canadá, Estados Unidos y México.