Comienzan a liberar tramo de Zacatecas a SLP
Grupo de Productores de Zacatecas protesta y libera bloqueos carreteros en rechazo a reforma de Ley de Aguas Nacionales.
Después estar 24 horas con bloqueos en todas las carreteras federales que atraviesan por Zacatecas, desde las 8:00 horas de este jueves, comenzaron a liberar cuatro puntos carreteros, pero, hasta las 10:00 horas aún se reportaban bloqueos en los tramos del municipio de Morelos y Villa de Cos.
Los integrantes del Grupo de Productores de Zacatecas desde ayer radicalizaron las acciones para manifestar su protesta en contra de la reforma de Ley de Aguas Nacionales.
Los bloqueos totales por parte de esta organización de productores fueron en cuatro puntos carreteros: En la caseta de Calera que conecta con el municipio de Fresnillo; así como en la caseta Osiris-Cuauhtémoc que conecta con Aguascalientes; además del tramo Las Arcinas- Trancoso que conduce a San Luis Potosí.
Esta mañana, los integrantes del Grupo de Productores de Zacatecas fueron liberando poco a poco estos cuatro puntos carreteros y retiraron sus tractores.
Sin embargo, se reportaron otros bloqueos por parte de otro grupo de productores en la carretera federal 54 en los tramos de Morelos, así como en Sierra Vieja en el municipio de Villa de Cos que conduce con Saltillo, Coahuila.
Hasta las 10:00 horas se reportaban cerrados con largas filas de vehículos y transporte de carga, pero se menciona que pueden ser liberados en próximas horas.
Bloquean carreteras en Zacatecas por reforma a Ley de Aguas Nacionales
Los manifestantes son integrantes de la Unión de Pozos Agrícolas
