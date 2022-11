Comisión de Hacienda acuerda iniciar debate para regular montadeudas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 15 (EL UNIVERSAL).- Las y los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobaron instalar una mesa de trabajo con autoridades de la Procuraduría Fiscal de la Federación, a fin de examinar la regulación de las empresas que ofrecen préstamos a través de implicaciones móviles, las cuales han sido llamada "montadeudas".

El presidente Luis Armando Melgar Bravo, del Partido Verde, sostuvo que se trata de un tema de urgente atención "pues representa una nueva forma de estafa del crimen organizado".

Los legisladores explicaron que las organizaciones y personas que se aprovechan del uso intensivo de los teléfonos celulares y ofrecen préstamos personales no están contempladas en la ley, por tanto, no hay tipificación de delito alguno.

Cabe destacar que existen miles de denuncias contra las aplicaciones fraudulentas que operan pidiendo pagos de entre 40 y 50 por ciento más de la deuda adquirida, extorsionan al acreedor, roban información personal, lo exhiben y desprestigian con sus contactos y en ocasiones, hasta difunden material íntimo.

El presidente de la Comisión de Hacienda refrendó, "en la Cámara de Diputados estamos abiertos a circular estos temas para un análisis exhaustivo y en el caso particular de regular las aplicaciones de montadeudas es un trámite normativo más no presupuestal", consignó.

En la misma sesión se avaló instalar otra mesa de trabajo con autoridades hacendarias, para analizar el tema del mezcal artesanal.

Asimismo, se aprobó el informe de labores con los asuntos turnados a esa instancia legislativa y definieron el procedimiento a seguir para la atención de los temas vigentes.

Melgar Bravo informó que al 31 de octubre de 2022 fueron turnados 459 asuntos a la instancia legislativa y de éstos 149 corresponden a iniciativas vigentes, la gran mayoría con impacto presupuestal.