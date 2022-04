Comisiones del Senado aprueban reforma a Ley Minera en "fast track"

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- Las comisiones de Minería y Desarrollo Regional; y de Estudios Legislativos Segunda del Senado, aprobaron en fast track la reforma presidencial a la Ley Minera que "tiene por objeto garantizar la autodeterminación de la nación, así como la soberanía energética del pueblo sobre el litio y demás minerales que resulten estratégicos y necesarios para la transición energética".

Con 15 votos a favor de Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, así como cinco abstenciones el voto del PAN, PRD y PRI, quienes criticaron la premura en la discusión de la minuta enviada por la Cámara de Diputados, y argumentaron que es falso que se esté nacionalizando el litio como asegura el presidente López Obrador, puesto eso ya está contemplado en el artículo 27 constitucional.

La reforma, que de inmediato fue turnada a la Mesa Directiva del Senado, y que se prevé sea aprobada este mismo martes por el pleno, también incluye la creación de un organismo público descentralizado se haga cargo de la exploración, explotación y aprovechamiento de dicho mineral.

"La presente iniciativa tiene por objeto garantizar la autodeterminación de la nación, así como la soberanía energética del pueblo sobre el litio y demás minerales que resulten estratégicos y necesarios para la transición energética", señala el dictamen avalado en comisiones y que se discutirá en lo particular en el pleno legislativo.

Napoleón Gómez Urrutia, senador por Morena y líder del sindicato minero, defendió la reforma presidencial al señalar que defiende la soberanía nacional ante la explotación irracional del sector en el país.

El senador Mario Zamora, del PRI, afirmó que las modificaciones a esta ley sólo tienen fines propagandísticos. "Esta iniciativa pretende nacionalizar algo que ya está nacionalizado" y expuso "que es una buena oportunidad para que en este Senado nos veamos como lo que somos un poder independiente, republicano y no una oficialía de partes".

Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano, exhortó a Morena y sus aliados a no actuar como oficialía de partes y aseguró que las modificaciones en sus términos presentan visos de inconstitucionalidad.

La reforma establece que el Servicio Geológico Mexicano auxiliará al organismo descentralizado encargado de la explotación del litio en la ubicación y reconocimiento de las áreas geológicas en las que existan reservas probables del litio.

En la exploración, explotación y aprovechamiento del litio y de sus cadenas de valor se protegerá y garantizará la salud de los mexicanos, el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios.

El dictamen se envió a la Mesa Directiva para que sea puesto a discusión y, en su caso, aprobación del pleno.