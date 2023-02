Comisiones del Senado ya debaten el Plan B de la reforma electoral

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL). – Este lunes por la tarde dio comienzo el debate en las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, del dictamen del paquete del Plan B de la reforma electoral, que está pendiente en el Congreso de la Unión.

El proyecto de dictamen que está a discusión propone rechazar la eliminación del Artículo 12 de la Ley de instituciones y Procedimientos Electorales, que es el único que será analizado y votado, y que corresponde a la llamada "cláusula de vida eterna", que permite la transferencia de votos entre partidos coaligados.

Al inicio de la sesión, la senadora de Morena Verónica Camino Farjat, anunció que presentará un voto particular, mismo que será dado a conocer en sus términos hasta que el dictamen pase al pleno del Senado.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, informó que la propuesta de no avalar los cambios aprobados en San Lázaro obedece que la Cámara de Diputados violó la Constitución, pues no tenía facultades para modificar un artículo que ya había votado con anterioridad, en virtud de ser cámara de origen.