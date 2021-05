Como "La Torita", así aparecerá Evelyn Salgado en boleta electoral

En la boleta para las elecciones del próximo 6 de junio en Guerrero, la candidata de Morena a la gubernatura, Evelyn Salgado Pineda, su nombre aparecerá acompañado del sobrenombre "La Torita", en alusión a su padre, Félix Salgado Macedonio, autodenominado como "El Toro" sin cerca.

Este domingo, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero publicó la boleta electoral para la elección a la gubernatura que será utilizada el próximo 6 de junio.

En la boleta se muestra los nombres de las cuatro candidatas y los cuatro candidatos que compiten por la gubernatura, sin embargo, sólo dos tienen sobrenombres, Evelyn Salgado y el candidato de Redes Sociales Progresistas, Ambrocio Guzmán Juárez, como "El Indígena".

También están los nombres de Irma Lilia Garzón Bernal, del PAN; Mario Moreno Arcos, de la alianza del PRI-PRD; Pedro Segura Balladares, de la coalición entre el PT y el Partido Verde.

Además el de Ruth Zavaleta Salgado, de Movimiento Ciudadano; Dolores Huerta Baldovinos, del Partido Encuentro Solidario; y Manuel Negrete Arias, de Fuerza por México.

Evelyn Salgado sustituyó en la candidatura a su padre, el senador con licencia, Félix Salgado, después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) canceló su registro por no haber presentado sus informes de gastos de precampaña; ésta decisión la ratificó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Esa decisión de Morena generó cuestionamientos, pues lo acusaron de estar replicando la operación política que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2009 en Iztapalapa, denominada Juanito.

Sin embargo, tanto Morena, Evelyn Salgado y Félix Salgado han negado constantemente que su nombramiento sea una réplica de esa operación.

Evelyn Salgado ha dicho que en caso de ganar gobernará los seis años y no entregará el gobierno a su padre. Ella comenzó su campaña el pasado miércoles en el barrio de La Laja, en Acapulco.

Desde ese momento, ha compartido el protagonismo con su padre que en cada uno de los mítines da un discurso casi igual de extenso que el de la candidata.

Incluso, en sus discursos de Evelyn Salgado hace constantemente referencia a su padre, como "su máximo referente ideológico" o por quien conoció los movimientos sociales.

Pero no sólo eso, su discurso es muy similar al de Félix Salgado.