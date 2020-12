¿Cómo tramitar el apoyo para meseros en la CDMX?

El 29 de diciembre, el gobierno de la Ciudad de México anuncio que otorgará un apoyo económico a los trabajadores del sector restaurantero, quienes se han visto afectados por la pandemia de Covid-19. Hasta el momento, el gobierno local ha registrado a más de 34.000 trabajadores de este sector, el cual incluye restaurantes, cafeterías, cocinas económicas y fondas.

De acuerdo con el comunicado publicado por el gobierno local, los meseros y otros trabajadores del sector comenzarán a recibir el apoyo a partir del 4 de enero de 2021, después de que la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) valide la información de cada uno de los solicitantes. Recuerda que para recibir este apoyo, debes registrarte en: https://apoyoemergente.covid19.cdmx.gob.mx/.

Los microempresarios podrán registrarse en el portal https://covid-19.cdmx.gob.mx para solicitar uno de los 50.000 créditos que otorgará el gobierno local.

¿De cuánto serán los apoyos?

* Apoyo Emergente: El apoyo económico para los meseros y los demás trabajadores del sector será de $2,200.

*Los créditos para los empresarios restauranteros serán de $10,000.

¿Quiénes pueden solicitar el apoyo económico?

Durante una conferencia de prensa, el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani Hneide explicó quiénes podrán obtener estos apoyos:

"Aquí podemos ver toda la población beneficiaria que va –si pueden abrir un poquito más– los oficios que van desde el administrador de restaurante, chefs, baristas, parrilleros, taqueros, hostess, ayudantes de meseros, ayudantes de cocinero; en fin, toda la gama, son alrededor de... aquí aparecen 32 oficios diferentes vinculados al sector gastronómico de la ciudad, que van a ser beneficiarios con estos 100 mil apoyos de 2 mil 200 pesos en una sola exhibición".

Esta es la lista completas de beneficiarios:

1. Administrador de restaurante-bar, cocina económica y o taquería

2. Gerente de discoteca, antro o centro nocturno

3. Jefe de edecanes en eventos sociales

4. Coordinador de restaurante bar

5. Jefe de meseros

6. Coordinador de eventos sociales

7. Animador y maestro de ceremonias

8. Organizador de eventos

9. Edecán

10. Recepcionista (Hostess) de restaurante

11. Edecán de evento

12. Chef

13. Capitán de meseros

14. Supervisor de servicios de alimentos y bebidas en establecimiento

15. Cocinera (o) en restaurante

16. Parrillero

17. Cocinera (o) de cocina económica

18. Cocinera (o) en lonchería

19. Fondera (o)

20. Vendedor y comerciante de comida preparada en puestos semifijos

21. Vendedor y comerciante de comida preparada en tianguis

22. Taqueros

23. Preparadores de comida rápida (antojitos, pizza, hot dogs, pollo rostizado,

jugos, café, etc.)

24. Cantineros

25. Barista

26. Mesero

27. Ayudante de mesero

28. Auxiliar de cocinera

29. Ayudante de parrillero

30. Ayudante de barman o cantinero

31. Preparadores y vendedores ambulantes de alimentos (antojitos,

postres, fruta, chicles, frituras, etc.)

32. Intendente de restaurante, Garrotero, lavadores de platos y lozas



Requisitos

Estos son los requisitos para obtener el Apoyo Emergente para meseros y otros trabajadores del sector restaurantero:

1. Residir en la Ciudad de México.

2. Tener usuario en la plataforma LLAVE CDMX. Puedes crear tu cuenta en el siguiente portal: https://llave.cdmx.gob.mx/RegistroCiudadano.xhtml?faces-redirect=true.

3. Tener 18 años o más.

4. Contar con una identificación oficial.

5. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Proceso para obtener el Apoyo Emergente

Una vez que los solicitantes habiliten su cuenta LLAVE CDMX y se registren en el portal https://apoyoemergente.covid19.cdmx.gob.mx/, las autoridades locales analizaran la información para cerciorarse de que los trabajadores cumplan con todos los requisitos. Una vez que se apruebe la solicitud, los trabajadores del sector restaurante recibirán el apoyo económico el 4 de enero de 2021.

Posteriormente, las autoridades publicarán el padrón de beneficiarios en la página de la STyFE y le enviarán un correo electrónico a los trabajadores, el cual va a contener un número de folio y los datos necesarios para que puedan acudir a Banco Santander para cobrar el apoyo.