Como ya sabemos cuidarnos, vamos a recobrar nuestra libertad: AMLO

En su mensaje vespertino de este domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el país está dejando atrás "la parte más difícil de la pandemia de Covid-19", y en ese sentido agradeció a la población su apoyo en adoptar las medidas de confinamiento y sana distancia.

"No es echar al vuelo las campanas, no es cantar victoria, pero considero que ya pasó lo más difícil, lo más riesgoso", dijo en un video que compartió en sus redes sociales.

Además, presentó una gráfica donde se muestran los efectos que hubiera tenido la epidemia en el Valle de México, sino se llevaban a cabo las medidas de mitigación.

"A finales de marzo y todo abril, sólo en el Valle de México, nos hubiera rebasado por completo porque no teníamos camas suficientes, aquí hubiésemos requerido como 4 mil 700 camas de terapia intensiva, sólo en el Valle de México", dijo.

El presidente aclaró que, a nivel nacional, el país sólo contaba con 3 mil 552 camas de terapia intensiva, por lo que no se hubieran podido atender a enfermos graves. "No íbamos a poder contar con ventiladores para intubar a enfermos", refirió.

López Obrador aseguró que "se logró aplanar la curva", pues en la Zona Metropolitana de la capital del país nunca se pasó de mil 700 casos, "ni en los momentos más altos". Y aseguró que se cuenta con la capacidad para enfrentar la pandemia y atender a todos los enfermos del coronavirus.

Detalló que en la Ciudad de México se cuenta con el 23% de las camas disponibles y de 42% de camas de terapia intensiva con ventiladores, pero además de eso, se contó con el personal médico especializado y capacitado para operar los equipos.

El mandatario también aseguró que, con la información que cuentan los ciudadanos sobre la pandemia, "se podrá salir a la calle en esta etapa de nueva normalidad para que realicen sus actividades como siempre, sintiéndose seguros, sin tener miedo y sin tener temores".

"Ya sabemos que debemos mantener la sana distancia, la higiene personal, pero ya es un asunto de nosotros, recobremos nuestra libertad y actuemos con criterio y vamos a cuidarnos a nosotros mismos, ya que no sean las autoridades las que nos den las recomendaciones.

"Hay que estar pendiente de todo lo que recomiendan las autoridades sanitarias, pero lo más importante es que nos cuidemos nosotros y que sin miedo, sin temores vamos, vamos a recobrar toda nuestra libertad, con la premisa de que ya aprendimos a cuidarnos", dijo.