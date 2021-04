Comparan a AMLO con presidente de Brasil

Luego de que un reportero que vive en Brasil cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador por qué no usa cubrebocas ante la pandemia por Covid-19, el titular del Ejecutivo señaló que respeta mucho al mandatario brasileño Jair Bolsonaro, así como al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

-"¿Por qué usted no usa usted cubrebocas y no quiere vacuna? Hay personas que los llaman así, "el Bolsonaro de México", expresó el periodista en la conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.

-"Los respeto a los dos. Ya le he dicho de que cada país tiene su historia. Yo me voy a vacunar la semana próxima, es que enfrenté el Covid y los médicos me recomendaron que no lo hiciera pronto porque tengo anticuerpos y ya me voy a vacunar. Y lo del cubrebocas, los médicos también me recomendaron de que yo gradara la sana distancia y me cuidé mucho tiempo y no tuve problema. Ya padecí del contagio del Covid y ya me voy a vacunar", respondió López Obrador.

Puntualizó que el próximo martes podría vacunarse contra el coronavirus con la vacuna de AstraZeneca para que la gente mayor que tiene reservas se convenza de los beneficios de la dosis.

"Me voy a aplicar la AstraZeneca y había pensado no aplicármela aquí en la mañanera, pero por todo esto, y para que la gente mayor que tiene sus reservas pueda irse convenciendo de que si nos protege la vacuna", señaló.

Luego de que Dinamarca decidió retirar la vacuna de AstraZeneca contra el Covid-19 tras reportes de casos inusuales de trombosis en varios países europeos, el presidente López Obrador dijo que el informe de los expertos es que no hay problemas ni indicación que se pueda suspender la aplicación de este fármaco.

De acuerdo con la información que mostró el Ejecutivo, solo se han presentado 31 casos graves en la aplicación de la vacuna de AstraZeneca.

Asimismo, informó que este martes se registró un récord en la aplicación de vacunas con 553 mil dosis aplicadas para tener un acumulado de 12 millones 407 mil vacunas.