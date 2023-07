Comunidad purépecha nombra "Nana Claudia" a Sheinbaum en Michoacán

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 27 (EL UNIVERSAL). - Integrantes, líderes y líderesas de la comunidad purépecha nombraron "Nana" a la aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, tras su visita a Cheranástico, Michoacán.

Con esta designación, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México se convierte en la primera mujer en ser nombrada "Nana", nombramiento que sólo había recibido el expresidente originario de Michoacán Lázaro Cárdenas, a quien se le llamó "Tata", la forma que la comunidad encontró para expresarle su respeto, mismo que el político y la sociedad adoptaron denominándolo "Tata Cárdenas".

Este acto formó parte del Consejo Supremo Indígena conformado por las cuatro etnias del estado de Michoacán, que reconocen como un acto histórico de reconocimiento por el apoyo que aseguran, ella ha brindado a través de la historia a estas regiones.

"Nana es la mujer que ha asumido algún cargo en la comunidad (...) nosotros aquí hemos tomado un acuerdo en decirle Nana Claudia, porque se lo ha ganado", destacan los liderazgos purépechas.

En una ceremonia, las mujeres de la región la vistieron con un traje de gala tradicional que simboliza honorabilidad. "Sabemos que ella va a resistir y será una digna representante de la población indígena a nivel nacional", expresó Elvira Méndez, representante del pueblo originario.

Aspirante a la presidencia Claudia Sheinbaum visita comunidad purépecha en Michoacán. Foto: Especial

Asimismo, la aspirante presidencial agradeció por el cargo y les prometió que luchará para garantizarles una vida digna y acceso a todos los derechos.

"La esencia de lo que nos junta es el corazón, cuando uno lucha por un México más justo, cuando uno lucha por que cada mexicano y mexicana tenga acceso a la educación, a la salud, porque cada mexicano y mexicana tenga acceso a una vida digna y al mismo tiempo siga conservando sus tradiciones, su vida, su familia, su historia, en realidad, uno no solo lucha con la palabra, con el caminar, uno lucha con el corazón", expresó Claudia Sheinbaum quien estuvo acompañada de académicos culturales.

Sheinbaum visitó comunidad en Michoacán donde realizó su tesis de licenciatura. La aspirante Claudia Sheinbaum en su encuentro con pueblos originarios de Cheranástico recordó que hace 38 años visitó dicha comunidad para enseñarles a sus pobladores a construir estufas de leña, "porque ellos cocinaban en tres piedras, tres piedras y el comal".

Detalló que en ese entonces era estudiante de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y acudió a la meseta purépecha junto con algunos de sus compañeros, por casi tres años para realizar el proyecto de las estufas.

"Creímos que veníamos a enseñar, y quienes aprendimos fuimos nosotros, pero estuvimos aquí como tres años, como a veces nos quedábamos 15 días, a veces una semana, en el piso, con un petate y poníamos velas por los ratones, para que no se nos acercaran los ratones", comentó en un video que compartió en sus redes sociales.

Indicó que en esa comunidad realizó su tesis de licenciatura, que tituló "Estudio termodinámico de una estufa de leña eficiente".

"Hoy regreso con el corazón lleno de felicidad y alegría. Los niños de entonces ahora son madres o padres. Nos reconocemos, nos queremos, nos acordamos de anécdotas. Me emociona hasta las lágrimas reconocer a mis hermanas y hermanos", dijo Sheinbaum Pardo.