Con Cárdenas, Encinas, Ebrard y conmigo bajó incidencia delictiva en la CDMX: AMLO

Al señalar que se descompuso la situación de violencia en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en los gobiernos perredistas de Cuauhtémoc Cárdenas, Alejandro Encinas, Marcelo Ebrard y de él mismo, bajó la incidencia delictiva.

Refirió que con el ingeniero Cárdenas empezó a bajar la incidencia delictiva en la capital del país, y destacó que con Alejandro Encinas y Marcelo Ebrard también bajó el índice delictivo.

"Yo dejé menos de dos homicidios diarios. No había presencia del narcotráfico en la Ciudad. Bajamos hasta 80 el número de vehículos robados. Luego siguió Encinas y bajó; Marcelo, bajó muchísimo también la incidencia delictiva.

"Pero después del gobierno de Marcelo, se mantuvo como dos años bien y luego se disparó de nuevo, no el robo de vehículos, ese se conservó (...) En el caso de los homicidios, llegaron a 6 diarios en la Ciudad", declaró el Presidente en su conferencia mañanera de este martes.

Destacó el esfuerzo "importantísimo" de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para reducir la criminalidad en la Ciudad de México.

"Considero, se desatendió el problema en los últimos años", expresó.

Refirió que no quiere culpar a nadie al ser cuestionado si el exjefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, abrió la puerta a la violencia.

"Empezaron a haber bandas en todos lados, que el Cártel Tepito, que el Cártel de Tláhuac, eso no había. Tan es grave la situación que quisieron asesinar al jefe de

Seguridad Pública de la Ciudad de México (Omar García Harfuch)", señaló.

Comparó la situación de violencia en la Ciudad de México con la de Guanajuato, donde "nos ha costado mucho trabajo porque toleraron la delincuencia organizada" por 15 años.