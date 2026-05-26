Con fallas, tren al AIFA llega al mes
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Tultitlán, Estado de México.- A un mes del inicio de operaciones del tren que va de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), se han registrado fallas en el servicio, como suspensión los días 1 y 15 de mayo, la tardanza en el paso de los convoyes, mientras que en las estaciones intermedias aún hay pasos peatonales provisionales y en algunos paraderos todavía no ingresa el transporte público.
Sin embargo, la opción de movilidad desde el Centro de la Ciudad de México a la terminal aérea ha resultado benéfica para los pasajeros por el tiempo y el costo. Durante la primera semana de operación, la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (Attrapi) reportó que el Tren Felipe Ángeles movilizó a 206 mil 515 pasajeros.
Mientras, usuarios siguen experimentando confusiones al entrar en las estaciones del Tren Suburbano y los tiempos de espera de hasta 30 minutos y recarga de tarjetas han ocasionado retrasos.
A un mes de operaciones, las máquinas para recargar tarjetas permanecen apagadas y fuera de servicio. Las recargas se realizan en módulos provisionales atendidos por personal para efectuar los cobros.
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