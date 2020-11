Con festival, coheteros buscarán ayuda económica por pandemia

Maestros coheteros realizarán el Festival de Pirotecnia (Pirofest) con una forma de manifestación pacífica para exigir apoyos al gobierno de Oaxaca, pues señalaron que llevan más de medio año sin trabajo a causa de la cancelación de las fiestas por la pandemia de Covid-19.

El evento, informaron, también será un homenaje al personal de Salud que se encuentra trabajando en la atención de las personas que han resultado contagiadas de este nuevo coronavirus en el estado de Oaxaca.

El maestro cohetero de la empresa "Hermanos Pirosal", ubicada en la Ciénega Zimatlán, Jorge López Murguía, agregó que el objetivo es que el gobierno los volteé a ver, y no sólo reclaman apoyos, sino que también se liberen las restricciones para que puedan volver a trabajar y mantener sus familias.

"Todas las fiestas están canceladas, no hay nada. De hecho, presidentes municipales, comités municipales, los párrocos de las iglesias, no dan los permisos para poder trabajar y hacer los eventos de pirotecnia", comentó.

Con la realización del Pirofest, explicó López Murguía, las autoridades federales, estatales y municipales podrán darse cuenta que ellos pueden realizar sus espectáculos de pirotecnia a larga distancia y que, por lo tanto, no es necesaria la aglomeración de personas.

La cancelación de las fiestas en los municipios, junto con las restricciones que han puesto las autoridades sanitarias como medidas para contener la propagación del Covid-19, han afectado fuertemente a los maestros coheteros y a las centenas de familias que dependen de esta actividad económica.

Jorge López, quien pertenece a la segunda generación de una familia dedicada a la elaboración de productos pirotécnicos en la Ciénega Zimatlán, en la región de los Valles Centrales, estimó que existen al menos mil maestros coheteros en el estado, y cada uno de ellos contrata entre ocho y 10 personas de las que dependen igual número de familias.

Aunque están agremiados a la Organización de Pirotecnia del Estado de Oaxaca, el Pirofest lo van a realizar de manera independiente alrededor de 20 maestros coheteros porque el resto no cuenta con los recursos económicos para participar.

Incluso, en estos momentos están tratando de conseguir patrocinadores para contar con los recursos suficientes para realizar el Festival de Pirotecnia, "porque no tenemos entradas [dinero], y hacerlo solos es un poco difícil", añadió.

El Pirofest se realizará el próximo sábado 28 de noviembre en San Agustín de las Juntas a partir de las 8:00 horas de la mañana, cerca de las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 263 de este municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca.