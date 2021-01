Con fideicomiso de Conacyt se rentaban campos de golf, revela AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con el presupuesto que tenía un fideicomiso en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), se rentaban campos de golf.

En conferencia de prensa, López Obrador aseguró que debido a que no existía "control de nada", se metían facturas con exceso.

"En el caso de los fideicomisos, había un fideicomiso, ahora se los vamos a presentar porque eso todavía no termina de revisarse, rentaban campos de golf en Conacyt.

"Sí, campos de golf, o sea, que los investigadores se quitaban el estrés. Claro que no eran investigadores, o sea, el investigador es serio y responsable. No, como no había control de nada, metían notas, metían facturas con excesos", reveló.

En Palacio Nacional, el Presidente señaló que el 80% del presupuesto para la innovación tecnológica era para la construcción de edificios, porque ahí estaba el negocio en la construcción.

"Imagínense que toda la inversión para innovación tecnológica era construcción, era construir edificios, el 80% porque ahí estaba el negocio en la construcción. ¿Qué tiene que ver el construir los edificios, edificios inteligentes, si no hay una promoción real para el desarrollo de la ciencia y de la tecnología?", dijo.