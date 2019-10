Con la cabeza fría es como se analizan sucesos públicos: Müller

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió a la sociedad no "difundir chismes" en situaciones delicadas como el caso los hechos violentos suscitados en Culiacán.

"Con la cabeza fría es como se analizan los sucesos públicos. De otro modo, los argumentos resultan falacias o chismes que no aportan a la sociedad. Por el contrario, exaltan el desenfreno y la brutalidad", escribió en sus redes sociales.

Esta mañana, autoridades admitieron que las fuerzas de seguridad se desistieron de un intento de capturar contra uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, tras verse superados por pistoleros del cártel de Sinaloa, en un tiroteo que dejó al menos ocho muertos y más de 20 heridos.

La batalla que paralizó el jueves por algunas horas a Culiacán fue resultado de una operación deficiente y precipitada, dijo este día el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval. "En estos casos, lo mejor es reservarse juicios y guardar la prudencia que dicta la razón", escribió esta tarde Gutiérrez Müller en una publicación realizada en su perfil de Facebook.

La presidenta del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica manifestó que los actos públicos de las personas los juzgan los jueces, sobre la base legal que dictaminan los legisladores. "Puede haber un juicio personal sobre un acto público, y puede ocurrir que dicho juicio no se exclame con pruebas sino solo motivado por las pasiones", apuntó.

"En estos casos, lo mejor es reservarse juicios y guardar la prudencia que dicta la razón". Más temprano, durante su conferencia matutina, López Obrador respaldó la decisión de su equipo de liberar a Ovidio Guzmán, argumentando que no quería una guerra ni una masacre.

"Se decidió proteger la vida de las personas y yo estuve de acuerdo con eso porque no se trata de masacres. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Esa decisión yo la respaldé", afirmó el mandatario. "Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé. Nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra", dijo López Obrador.