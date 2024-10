Con López Obrador aumentaron 196.06% las detenciones

Veracruz, Ver.- “Mami, creo que ya no voy a volver”, le dice Arturo Alberto Zacarías Meza, marino mercante secuestrado por hutíes, a su mamá, María Meza, mediante videollamadas cortas que sus captores le permiten hacer. A 10 meses con 17 días desde que fue tomado como rehén por rebeldes de Yemen, las llamadas en donde le contaba a su mamá sobre cómo es recorrer el mundo en barco se convirtieron en solicitudes desesperadas de auxilio para ser rescatado y traído de vuelta a México.

“Arturito me decía: ‘Mamá, quiero recorrer el mundo, quiero ir más lejos’, pero hoy ya sólo estamos esperando cualquier llamada para que nos digan que acaban de bombardear el barco y que Tito murió. Siento una angustia muy grande, no aguantaré el día que me digan que ya cayó una bomba ahí, que mataron a mi hijo, rezo después de cada bombardeo para que Arturito no esté ahí”, contó la señora Meza.

El domingo 19 de noviembre, Arturo Zacarías estaba a un mes de terminar su misión y regresar a su natal Misantla, Veracruz, pero una decena de rebeldes hutíes de Yemen bajó en un helicóptero sobre el barco carguero Galaxy Leader, en el Mar Rojo, para retener a sus 25 tripulantes en protesta por el conflicto armado entre Israel y Palestina que inició el 7 de octubre del año pasado.

Entre los rehenes también está Marcos Gómez Jerez.

Ni Arturo ni los otros marinos búlgaros, romanos y filipinos que están retenidos están implicados en la guerra, en cambio, tal vez estaban ahí cumpliendo un sueño, como Tito que desde niño quería navegar el océano.