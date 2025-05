Con marchas, madres buscadoras celebran 10 de mayo

La acción comenzó con una marcha que llevó por nombre "Las Madres Llegarán a Verdad", que dio inicio en las letras "JRZ" en la zona Centro de Ciudad Juárez.

De ahí, las madres e integrantes de organizaciones como Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN) así como Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, Red Mesa de Mujeres, entre otras partieron hacia la Catedral de Ciudad Juárez.

En ese lugar, como cada mes se ofició una misa donde se pidió por la memoria de las madres que han muerto en la búsqueda de sus hijas y también por las personas desaparecidas y mujeres víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez.

En Chihuahua capital la noche de ayer se llevó a cabo una vigilia en la Plaza del Ángel, por las y los familiares de personas desaparecidas que han muerto, o han sido asesinadas, sin saber nada de sus hijas e hijos.

Este día, integrantes de colectivos de Chihuahua se integraron también en la Ciudad de México en la XIII Marcha de la Dignidad Nacional Madres buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia.

Morelos

Madres buscadoras tomaron las calles este 10 de Mayo para exigir justicia ante la desaparición de sus hijos e hijas y otros familiares.

"10 de Mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta", fue la principal consigna de las madres que marcharon desde la iglesia de El Calvario al centro de Cuernavaca.

Un sacerdote acompañó su paso por las calles de la ciudad y desde la Ofrenda de las Víctimas, instalada en las Puertas de Palacio de Gobierno, solicitaron audiencia con la gobernadora Margarita González Saravia para atender la problemática de desaparición de personas que aseguraron va en aumento.

Elvia Santibáñez acusó que diariamente desaparecen hombres y mujeres en todo el país y por lo menos en Morelos el 99 por ciento de los integrantes de diferentes colectivos son mujeres, es decir, son las actoras sociales más importantes en la lucha por la paz y la búsqueda de personas desaparecidas.

Denunció que en algunos municipios las mujeres que desaparecen se sospecha que son víctima de trata en otros países, debido a que no las han encontrado después de por lo menos 10 años de que fueron reportadas como desaparecidas.

Las madres hicieron una oración en el memorial y posteriormente formaron un círculo en Plaza de Armas, donde gritaron sus consignas y simularon cargar un bebé entre sus brazos, formado con un globo y cubierto con un rebozo rojo que tenía la leyenda de "Justicia".

Sinaloa

En las escalinatas de la catedral en Culiacán, cientos de fotos de personas desaparecidas de ambos sexos y diversas edades fueron colocadas con mensajes, como "este 10 de mayo debía de ser la reina de la casa, pero ando buscando a mi hijo", entre otros textos que los colectivos de búsqueda exhibieron.

Las activistas de búsqueda, como en los últimos años, volvieron a festejar esta fecha simbólica, en forma diferente, desde muy temprano, se apostaron fuera del atrio de catedral, en el centro de la capital del estado, para visibilizar lo que sucede en esta entidad, en la que en los últimos ocho meses de violencia mil 156 han sido privadas de su libertad.

Con sus herramientas, entre ellas palas y otros instrumentos, miembros del colectivo de "Sabuesos Guerreras" ubicaron en los barandales de la catedral lonas con mensajes y fotos de jóvenes desaparecidos, antes de desfilar por las calles y llegar a la Fiscalía General del Estado, en donde reclamaron la pasividad en las investigaciones.

Portando en las espaldas de sus camisetas, las fotos de sus hijos, hermanos, primos, sobrinos o padres que permanecen en calidad de desaparecidos, las activistas de diversas agrupaciones volvieron a exigir a la Fiscalía General del Estado acelere los trabajos de identificación de cuerpos que han sido rescatados o descubiertos en fosas o a cielo abierto.

Veracruz

Madres de desaparecidos marcharon por las principales calles de la ciudad de Xalapa, capital de Veracruz para exigir a las autoridades la búsqueda de sus seres queridos y la identificación de docenas de cuerpos en fosas comunes.

Integrantes de diversos colectivos de búsqueda de personas, salieron a las calles durante el Día de la Madre al grito de "Sheinbaun, Rocío, están celebrado? Yo no, a mi hijo estoy buscando".

La manifestación concluyó en el Panteón Palo Verde, donde denunciaron que en la fosa común del lugar hay 260 cuerpos sin identificar.

Además de que Veracruz acumula más de siete mil personas reportadas como desaparecidas.

Las manifestaciones de madres de desaparecidos también se registraron en el puerto de Veracruz, Córdoba, Orizaba y Coatzacoalcos, entre otras ciudades.

En todos los casos, portaban las imágenes de sus seres queridos desaparecidos.

Buscadoras respaldan a la ONU ante desapariciones

Madres buscadoras de todo el país respaldaron públicamente la decisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de invocar el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (ICPPED), por sus siglas en Inglés, para que la comunidad internacional actúe ante la aguda situación de violencia que vivimos en México.

A su llegada al Ángel de la Independencia, tras asegurar que el Estado masacra a las y los buscadores con su indiferencia en la causa, las activistas exigieron que cesen los feminicidios, los ataques y las violaciones a los derechos humanos, no solo a la ciudadanía sino a las madres buscadoras que, recientemente, son violentadas brutalmente por su labor.

"Son casi dos décadas del inicio de esta guerra, donde los gobiernos, federal y locales, lejos de erradicar la violencia y el crimen organizado lo han permitido, tolerado, alentado multiplicando los negocios criminales y las víctimas. Gobiernos van y vienen, pero la respuesta es la misma: administrar estos crímenes de lesa humanidad, estigmatizar a las víctimas y sus familias, jugar a la búsqueda y negar la verdad y la justicia.

"(...) El Estado mexicano que nos ha despreciado, nos ha ignorado y sus operadores han justificado por intereses políticos mezquinos las causas de la desaparición, ha fallado en garantizar seguridad y justicia para todas y todos, ha perpetuado la impunidad de los crímenes atroces y ha mentido a la comunidad internacional", explicaron las buscadoras a micrófono abierto.

Acusaron que, pese a las atrocidades cometidas en el caso Teuchitlán, que se repiten desde hace tres gobiernos, el gobierno federal se niega a reconocer que hay un genocidio en el país orquestado por bandas criminales y que las autoridades no acepten apoyo de instituciones internacionales para pacificar el país.

"Hemos hecho de todo: una ley general, un mecanismo forense extraordinario, leyes y más leyes, protocolos, mesas de trabajo, la propuesta de gobiernos anteriores y el actual es simular hacer todo para que nada cambie, porque la realidad es que no se han querido fortalecer a las fiscalías y a las comisiones de búsqueda para que de verdad hagan su trabajo. Nos han desgastado en reuniones que no nos llevan a encontrar a nuestros desaparecidos. Ya basta de tanta farsa.

"Señora Presidenta Claudia Sheinbaum, debe saber que no nos engaña con falsas promesas, con falsas reformas que no son la solución, que no nos darán Verdad y Justicia, que no serán estrategias para frenar, para prevenir la escalada de desapariciones; la solución va más allá, no somos ignorantes; somos personas sujetas de derechos, tenga respeto por nuestra lucha y nuestro dolor; en medida que opte por romper con los pactos de impunidad, podremos empezar a confiar en usted", reclamaron.

Así, hicieron un llamado a la presidenta a crear, junto al secretario general de Naciones Unidas, un mecanismo independiente de investigación y de impulso a la verdad y la justicia, con un componente de búsqueda e identificación, para ser presentado a la Asamblea General de la ONU.

También, que en el marco de las discusiones del artículo 34 de la Convención, junto con las víctimas, las organizaciones que las acompañan y el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), se llame a conformar un mecanismo extraordinario que permita encontrar a los desaparecidos, iniciar investigaciones e implementar medidas de no repetición.

"Esa será la muestra de voluntad política de la Presidenta" para resolver la crisis de violencia y desapariciones, dijeron.