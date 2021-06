Con más de 50 mil asistentes; así festejó Samuel García en NL

Samuel García Sepúlveda, virtual triunfador en las elecciones por el gobierno de Nuevo León, celebró la noche de ayer con más de 50 mil asistentes en la Macroplaza de Monterrey, así lo expresó en su cuenta de Twitter.

"Me comprometo a que a Nuevo León le vaya bien, porque si al nuevo gobierno le va bien, le irá bien a Nuevo León. La campaña ya se acabó y todos debemos ponernos a trabajar. Para los próximos 6 años los necesitamos a todos, nos necesitamos todos y todas".

--Agradece felicitación de Adrián de la Garza

Adrián de la Garza, abanderado de la coalición PRI-PRD por la gubernatura de Nuevo León, reconoció que los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) no le favorecen.

"Como es de conocimiento público, ha concluido la captura del PREP, mismos (resultados) que no me favorecen".

A través de un video en redes sociales, De la Garza Santos señaló que las elecciones le dejaron una gran satisfacción por que le dieron la oportunidad de recorrer Nuevo León, "el estado que me vio nacer y al que tanto quiero".

En su mensaje, reiteró su agradecimiento a los más de medio millón de ciudadanos y ciudadanas que confiaron en su proyecto y señaló que esa muestra de apoyo lo compromete a seguir viendo por Nuevo León "desde cualquier trinchera que me encuentre".

Al respecto, Samuel García también le dedicó un mensaje en sus redes sociales: "Reconozco la altura de miras de Adrián de la Garza por el mensaje que dio hace unos minutos, y por la llamada que recibí para felicitarme", escribió el virtual triunfador.