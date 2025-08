Con obesidad, 40% de los menores en escuelas: SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que, mediante la estrategia Vive saludable, vive feliz, han valorado a casi 4 millones de niños y niñas de educación básica, y cuyos resultados arrojan que 4 de cada 10 tienen sobrepeso u obesidad.

De acuerdo con los datos obtenidos por la SEP en el tamizaje de los estudiantes, del 12 de marzo al 16 de julio, en 27 mil 409 primarias públicas de todo el país se registró que 1 de cada 2 niños tiene peso fuera de rango, pero 4 de cada 10 tienen sobrepeso u obesidad.

Asimismo, 4 de cada 10 tienen problemas de agudeza visual, y 6 de cada 10 tienen caries. Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizó que la estrategia Vive saludable, vive feliz tiene como principal interés apoyar a las familias, a los maestros y maestras a enseñar a los niños y niñas a construir una vida saludable con bienestar.

"De 4 millones de niños y niñas de escuelas públicas que han pasado por este, se llama ´tamizaje´, revisión de la salud: 18% tiene obesidad; y si consideramos sobrepeso y obesidad, es casi 37%. Entonces, ¿qué ocurre cuando un niño o una niña tienen sobrepeso, obesidad y continúan con esta situación el resto de su vida? Pues pueden tener diabetes, pueden tener hipertensión y después, incluso, problemas renales derivados de ello.

"Nuestro interés es apoyar a las familias, apoyar a las maestras y maestros para poder enseñar a las niñas y a los niños qué comer, qué no comer, cómo hacer ejercicio, para poder tener una vida saludable. Y a esto se suma la prohibición de la venta de productos chatarra en las escuelas", destacó.

Agregó: "Al final no es la atención a la salud solamente cuando alguien se enferma, sino la prevención, poder construir una vida saludable, una vida con bienestar".

El secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo dijo que 86% de las escuelas ya no se venden ningún día alimentos o bebidas con sellos de advertencia o leyendas en su empaque.

Dijo que la SEP realizó una encuesta, la cual arroja que en 85% de las escuelas en ningún día se venden alimentos con exceso de azúcar, grasas, sal o que incluyen ingredientes con sellos o leyendas de advertencia.

"Este número la verdad es que es muy importante, muy relevante porque estamos logrando esta transición en los contenidos alimenticios en las cooperativas y en las escuelas", aseguró Mario Delgado.

Además, que 70% de las personas que preparan los alimentos saludables han recibido capacitación o una certificación.

"Preguntamos si se tiene acceso ya a alimentos saludables. De frutas y verduras de la región en temporada, 80% contesta que todos los días tienen acceso a su tipo de alimentos".

Añadió: "(...) estamos logrando esta transición en los contenidos alimenticios en las cooperativas y en las escuelas".

Sobre la estrategia Vive saludable, vive feliz, Mario Delgado explicó que con este tamizaje se han censado a 3 millones 940 mil 874 alumnos, y cuyos resultados han arrojado que 4 de cada 10 tienen sobrepeso u obesidad; 1 de cada 10 tienen bajo peso; 1 de cada 10 tienen problemas de agudeza visual; y 6 de cada 10 tienen caries.

Recordó que el objetivo es tener el tamizaje de 12 millones de niños y niñas por lo que a partir del siguiente ciclo escolar van a seguir con el programa.

"Vamos a lograr 100% y pedirle a sus padres de familia que asistan a las tareas informativas, antes de ir a la brigada se convocan a llevar a sus padres a una reunión... También se les entrega el consenso informado y pedirles que los niños no falten el día en que se va a realizar la cita".

En tanto, el secretario del IMSS, Zoé Robledo Aburto, puntualizó que derivado de Vive saludable, vive feliz, el instituto ha brindado 37 mil 899 atenciones a niñas y niños que han sido llevados por sus padres o madres para ser atendidos.

Robledo detalló que con la examinación hecha en las escuelas se encontró que 1 de cada 2 niños tiene un peso fuera de rango, entre cuarto y quinto de primaria hay mayor incidencia de sobrepeso.