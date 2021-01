¿Con quién tuvo contacto López Obrador este fin de semana?

Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo contacto con media docena de secretarios de Estado, quienes no portaron cubrebocas, e incluso, no tomaron medidas de sana distancia.

El viernes por la tarde, en la casa de Alfonso Romo, su exjefe de Oficina, en Monterrey, Nuevo León, al sostener una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como es habitual, no portó cubrebocas, pero tampoco lo hizo Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), ni el propio Alfonso Romo, así como tampoco Lilia Rubio, la traductora de Presidencia.

Entre el sábado y domingo, el mandatario fue acompañado a supervisar programas de bienestar y a inaugurar cuarteles de la Guardia Nacional por el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de Marina y por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destaca que estos dos últimos ya habían dado positivo a coronavirus.

También acompañaron al mandatario Javier May, secretario de Bienestar, y la subsecretaria Ariadna Montiel; así como Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional.

Cabe mencionar que el mandatario también sostuvo un encuentro con Clara Luz Flores, virtual candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, con quien desayunó este sábado.

Los secretarios fueron:

Marcelo Ebrard,Secretaría de Relaciones Exteriores

General Luis Cresencio Sandoval, Secretaría de la Defensa Nacional

Almirante José Rafael Ojeda, Secretaría de Marina (Ya dio positivo a Covid)

Rosa Icela Rodríguez, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Ya dio positivo a Covid)

Javier May, Secrteraría de Bienestar

Además: Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional

Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar