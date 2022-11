Con sus remesas, los migrantes nos están "sacando del hoyo": AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con sus remesas, que este año se prevé que puedan llegar a 60 mil millones de dólares, los migrantes "nos están sacando del hoyo" en materia económica.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que no hay ninguna fuente de financiamiento en México tan importante como las remesas que envían los paisanos a sus familiares.

"Fíjense las paradojas, ahora los que se fueron a buscar la vida porque no había alternativa, son los que nos están sacando del hoyo, porque este año es probable que lleguen las remesa a 60 mil millones de dólares. No hay ninguna fuente de financiamiento tan importante en lo económico y en lo social como este envío de remesas o de dinero de nuestros paisanos a sus familiares", dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que esta ayuda da estabilidad económica y tiene un efecto positivo, por lo que México es uno de los países con más estabilidad financiera y es muy atractivo para la inversión.