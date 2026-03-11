Con voto en contra del PVEM y PT, rechazan reforma electoral de Sheinbaum

El pleno de la Cámara de Diputados desechó el dictamen de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esto, luego de que no alcanzó mayoría calificada, por 234 votos en contra de PT, PVEM, PAN, PRI y MC, y 259 a favor de Morena, y una abstención.

No hubo discusión en lo general, sólo pasaron a tribuna los seis coordinadores parlamentarios para expresar el posicionamiento de cada bancada.

Los aliados de Morena anunciaron su voto en contra, pero afirmaron que continuarán en la alianza.

¿Qué proponía la reforma electoral de Sheinbaum?

De acuerdo con el comunicado del Palacio Legislativo de San Lázaro, la iniciativa planteaba reformar los artículos 35, 41, 52, 53, 54, 55, 56, 63, 115, 116 y 134 de la Constitución.

Entre los cambios propuestos se encuentra la posibilidad de utilizar medios electrónicos en consultas populares, además de que el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá promover la participación ciudadana y la discusión pública informada sobre estos mecanismos.

El dictamen también establecería nuevas reglas para el financiamiento de los partidos políticos. El financiamiento público para actividades ordinarias se calcularía multiplicando el número de personas inscritas en el padrón electoral por 48.75 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Asimismo, se refuerzan las restricciones sobre recursos para campañas. La propuesta prohíbe que partidos, precandidatos o candidatos reciban aportaciones provenientes de gobiernos extranjeros, organismos internacionales, personas extranjeras o mexicanos residentes fuera del país, así como recursos de origen ilícito.

Las aportaciones privadas solo podrán realizarse por personas físicas mexicanas y deberán hacerse mediante transferencias electrónicas o instrumentos del sistema financiero, ya que el uso de efectivo quedaría prohibido.

El proyecto también planteaba nuevas medidas para la fiscalización de recursos electorales, obligando a instituciones financieras a reportar al INE operaciones relacionadas con partidos y candidaturas durante los periodos de precampaña y campaña.

Otro punto incorporaba reglas sobre el uso de inteligencia artificial en contenidos electorales. El dictamen señala que cualquier material relacionado con procesos electorales que haya sido modificado mediante IA deberá identificarse claramente, mientras que concesionarios de radio, televisión y plataformas digitales deberán advertir sobre contenido que no esté etiquetado.

La reforma también contemplaba ajustes en la integración de la Cámara de Diputados, particularmente en la forma de asignar las 200 curules de representación proporcional, combinando candidaturas con mejores porcentajes distritales y escaños por votación en circunscripciones regionales, incluyendo representación de mexicanos residentes en el extranjero.

Además, se refuerzan las acciones afirmativas para garantizar candidaturas de pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y grupos históricamente subrepresentados.

En el régimen transitorio se establece que el Congreso de la Unión y los congresos estatales deberán adecuar sus leyes antes del 15 de mayo de 2026, mientras que el INE deberá emitir lineamientos para aplicar los cambios.

Según el dictamen citado en el comunicado legislativo, la reforma buscaba fortalecer la fiscalización electoral, reducir costos de los procesos electorales y ampliar la participación ciudadana en mecanismos de democracia directa.

"Lo que mal empieza, mal termina": PAN

El Partido Acción Nacional (PAN) calificó este martes como un día "histórico" y aseguró que el rechazo de la reforma electoral marca el inicio de la autodestrucción de Morena.

Así lo dijo en conferencia de prensa el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero.

"Solamente un ciego no observa que a partir de hoy empieza una nueva era para el oficialismo; solo un ciego no lo quiere ver. En Morena misma está el germen de su autodestrucción, que así sea", declaró.

Desde el recinto legislativo de San Lázaro, previo al inicio de la sesión ordinaria, el coordinador del PAN en la Cámara Baja, Elías Lixa, sostuvo que el proyecto se construyó sin la opinión de la oposición, por lo que advirtió que "lo que mal empieza, mal termina".

"Lo que mal empieza, mal termina, y hoy termina la simulación de una mal llamada reforma electoral que busca desmantelar la democracia para hacer más poderosos a los del gobierno", expresó.

A pregunta expresa sobre el riesgo de un plan B en materia electoral, que incluya modificaciones a leyes secundarias, dijo que tampoco lo apoyarían.

"Un plan B no puede ser otra cosa que retroceso y reciclar las aventuras guajiras de Pablo Gómez de desmantelar la democracia. Yo no sé si el régimen, después de ver la situación en la que está el día de hoy, quiera seguir metiéndole veneno a su propia alianza, y yo no sé hasta qué punto le quieran ver la cara a la Constitución, porque no es la Constitución cuadernillo para escribir frustraciones personales", declaró.

Romero Herrera, advirtió que el PAN "siempre se va a poner enfrente de todo proyecto autoritario".

"Siempre. Por más autoritario, por más intolerante, por más enojón que se convierta un régimen, el Partido Acción Nacional siempre se pondrá enfrente", aseveró.

Finalmente, adelantó que el próximo 21 de marzo harán "el anuncio más importante en la historia reciente del PAN. "Va a ser un evento aquí en la Ciudad de México con todos los panistas, con todas las panistas, con mucha gente, ya verás; sin grandes discursos vamos a anunciar la decisión que nosotros creemos más importante desde el año 2000 por parte de Acción Nacional", concluyó.