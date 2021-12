Conacyt anuncia regreso a clases presenciales en el CIDE

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Pese a que el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) se encuentra en paro desde el pasado 29 de noviembre y, de momento, no se ha avanzado en las negociaciones entre la comunidad y las autoridades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el director general del centro público de investigación, José Antonio Romero Tellaeche, anunció este jueves que el próximo semestre escolar (primavera 2022) será presencial dadas las condiciones sanitarias actuales y la continuidad del semáforo epidémico verde.



A través de un comunicado, Romero Tellaeche añadió que las actividades serán presenciales tanto en la sede Santa Fe, como en la sede Región Centro y que dicha decisión "fue tomada en el Consejo Académico Directivo del 15 de diciembre por unanimidad".

Sin embargo, en redes sociales, el profesor del CIDE Javier Aparicio apuntó que dicho Consejo no existe. "El 'Consejo Académico Directivo' no existe. El 'Consejo Directivo' fue al que no le permitieron votar su designación. El 'Consejo Académico' es el órgano al que no ha convocado a pesar de que se le solicitó hace más de 20 días", escribió Aparicio.

En el estatuto general del CIDE vigente establece en el Artículo 16 que cuenta con 12 órganos para su organización y funcionamiento: Asamblea Genera, Consejo Directivo, Dirección General, Secretaría Académica, Secretaría de Vinculación, Consejo Académico Administrativo, Consejo Académico, Comisión Académica Dictaminadora, Comité Externo de Evaluación, Órgano de Vigilancia, Órgano Interno de Control y "los demás que determine la Asamblea General y apruebe el Consejo Directivo para el mejor cumplimiento de su objetivo".

En el comunicado, publicado en la página del CIDE y en sus redes sociales, el director detalló que a partir del semestre Primavera 2022 comenzará a aplicarse la política anunciada por Conacyt de becar a la totalidad de los estudiantes de licenciatura.

"Esta medida tendrá impacto sobre el 33% de los estudiantes que carecen de beca, 10% que solo tienen beca de 25%, 8% que tienen beca del 50% y el 9% que tienen beca del 75%", dijo.

El procedimiento específico para acceder a la beca, indicó, se dará a conocer "tan pronto Conacyt defina el mecanismo respectivo".

Además, precisó que para el regreso a las actividades presenciales se llevarán a cabo medidas sanitarias como el establecimiento de filtros de salud al interior del CIDE, lavado de manos con agua y jabón y/o uso de gel antibacterial, uso del cubrebocas de manera correcta y se pedirá que se avise "inmediatamente" a las autoridades competentes en caso de que se detecte o se sospeche que alguna persona presente algún signo o síntoma respiratorio relacionado con el Covid-19.

El conflicto estudiantil en el CIDE comenzó desde inicios de agosto, cuando el Conacyt designó a Romero Tellaeche como director interino del CIDE, tras la renuncia de Sergio López Ayllón; ya como responsable, destituyó a Alejandro Madrazo Lajous como director del CIDE Región Centro; después ordenó la suspensión de las evaluaciones del personal docente, considerados de gran importancia para la comunidad y destituyó a Catherine Andrews como secretaria académica.

Romero Tellaeche era uno de los candidatos a la dirección del CIDE. Por ello, el 26 de noviembre, la comunidad estudiantil y académica del centro se manifestó afuera del Conacyt, y buscaron entregar un pliego petitorio, pero ninguna autoridad del Consejo encabezado por María Elena Álvarez-Buylla les recibió el documento.

Pese a ello, la funcionaria designó a Romero Tellaeche como director del CIDE, lo que desembocó en la toma de las instalaciones del CIDE el 29 de noviembre por considerar que el proceso no se llevó a cabo conforme a los estatutos.

El pasado 7 de diciembre Álvarez-Buylla convocó a una reunión virtual con la comunidad cideíta, la cual fue catalogada por la doctora como una mesa informativa, en la que indicó que el proceso había sido apegado a la normativa y pidió la liberación de las instalaciones. Sin embargo, para atender todas las demandas de los estudiantes, como una carta de no represalias, se acordó una reunión presencial, que a la fecha no se ha realizado.

La comunidad estudiantil propuso a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla un diálogo en el Instituto Mora para el pasado 13 de diciembre. En respuesta, la funcionaria ofreció un encuentro presencial y virtual para el mismo día en el CIDE. Sin embargo, el encuentro se canceló.

El martes 13 los estudiantes, maestros y personal administrativo realizó una marcha que partió de la Glorieta de los Insurgentes al Senado de la República, en donde fueron recibidos por una veintena de legisladores de todas las fracciones parlamentarias.

Tras el encuentro, los senadores llamarán a comparecer, en enero próximo, a la directora del Conacyt.

Por su parte, los estudiantes aseguraron que, de momento, el paro estudiantil continuará hasta que haya negociaciones "reales" o hasta que las demandas se cumplan, entre ellas, la renuncia de Romero Tellaeche.