Conago tiene que desaparecer, sólo sirve para grilla: Adán Augusto López

El mandatario de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, se pronunció por la desaparición de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), bajo el argumento que no ha servido para nada, solo para hacer "grilla", y con ello se suma a la postura de la dirigencia nacional de Morena, quien anunció que los nuevos gobernadores de su partido no participaran en estas reuniones.

En entrevista, el gobernador morenista sostuvo, que es tiempo de dar por terminada la creación de la Conago debido a que ya es infuncional, destacando que el trabajo de relación con los mandatarios del país lo realiza la Secretaría de Gobernación que encabeza, Olga Sánchez Cordero.

"Tiene que desaparecer, no tiene que crearse nada, el país ya cambió y para eso está la Secretaría de Gobernación para mantener ese vínculo con los gobernadores y el secretario de hacienda vea asuntos fiscales con ellos", indicó.

López Hernández, insistió que esta asociación no ha dado resultados. "Tiene que desaparecer, no sirve para nada; no ha servido para nada; nada más para pura grilla", afirmó el tabasqueño.

La Conago se creó en el año 2002 como un contrapeso de los gobernadores del PRI al presidente de la República, el panista Vicente Fox Quezada y desde entonces ha venido funcionando y al interior se discuten temas económicos y de seguridad pública del país.