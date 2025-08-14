Concanaco Servytur propone 7 cambios para la reforma electoral en México 2026

Ciudad de México, 14 ago (EFE).- La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) presentó este jueves siete propuestas para la reforma electoral que se perfila hacia 2026, en el marco del diálogo impulsado por el Gobierno mexicano.

El organismo empresarial del sector terciario en México, responsable del 80 % del producto interno bruto (PIB), celebró en un comunicado la apertura del proceso que coordina la Comisión Nacional para la Reforma Electoral, que encabeza Pablo Gómez.

"Desde nuestra vocación institucional y territorial, consideramos que esta es una oportunidad valiosa para revisar, mejorar y dar mayor certidumbre a las reglas del sistema democrático mexicano, a partir del diálogo plural, la visión de largo plazo y la participación activa de la ciudadanía organizada", señaló la Concanaco Servytur.

Además, la nota precisó que la Confederación aprobó —en su más reciente sesión de Consejo Nacional— una postura propositiva con énfasis en siete ejes "que buscan hacer de esta reforma una transformación auténtica, al servicio del país y no de intereses particulares".

"Estamos listos para contribuir desde el territorio, desde la experiencia de millones de negocios formales que representan el esfuerzo cotidiano de México. Queremos una democracia más cercana, más transparente y verdaderamente representativa", expresó el presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre.

Entre las propuestas clave, el organismo planteó avanzar hacia un modelo de voto directo para todos los cargos de representación popular, con distritos o regiones claramente delimitadas y respeto a la representación real de minorías.

También propuso facilitar la creación de partidos con arraigo comunitario, eliminando obstáculos desproporcionados y evitando la transferencia de votos entre partidos, para asegurar una competencia auténtica.

Un tercer eje busca reglas claras de financiamiento, con reducción de los recursos públicos, transparencia del financiamiento privado, topes reales a las aportaciones de personas físicas y estricta fiscalización.

Además, los representantes del sector terciario aprobaron objetivos para garantizar el acceso a cargos por mérito, sin depender de redes partidistas ni cuotas; promover la participación de juventudes en candidaturas y decisiones estratégicas; e impulsar la planeación de largo plazo para dar continuidad a políticas públicas más allá de ciclos sexenales.

Asimismo, la Confederación pidió asegurar la autonomía del árbitro electoral, con independencia técnica y financiera y mejoras de implementación electrónica.

En su posicionamiento, Concanaco Servytur subrayó que no es una organización cupular y afirmó representar a más de 5,2 millones de negocios formales en todo el país, con dos millones de afiliados a través de 258 cámaras empresariales.

Desde esta base, reiteró que sus propuestas buscan fortalecer la democracia "desde lo local" y expresó su disposición a participar activamente en el diálogo y en los foros que organice la Comisión Nacional para la Reforma Electoral, con la meta de que las modificaciones se traduzcan en una democracia "desde abajo, desde lo local".

"Creemos en una reforma electoral que devuelva el poder a los ciudadanos, a las regiones y a la comunidad organizada", concluyó. EFE

jsm/jrh