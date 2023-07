Conceden a jueza Angélica Sánchez suspensión contra vinculación

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 21 (EL UNIVERSAL).- La titular del Juzgado Décimo Quinto de Distrito con residencia en Xalapa, Veracruz, Daniela María León Linarte, concedió la suspensión definitiva a la jueza Angélica Sánchez Hernández contra la vinculación a proceso que se le dictó por su presunta responsabilidad en los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, relacionados con la falsificación de documentos para liberar al presunto narcotraficante Itiel Palacios, alias "El Compa Playa".

Sin embargo, la juzgadora de amparo no publicó los efectos de la medida cautelar otorgada a Sánchez Hernández, quien desde hace unos días se encuentra en prisión domiciliaria, luego que el juez que lleva el proceso en su contra le cambió la prisión preventiva justificada que cumplía en el penal estatal de Pancho Viejo en Coatepec.

Lo anterior, por determinación de un Tribunal Colegiado que ordenó a Roberto Santos Maldonado Morales, juez de control con sede en la Congregación de Pacho Viejo, que vinculó a proceso a la jueza dentro de la causa penal 297/2023, emitir una nueva resolución en la que no aplicara la prisión justificada.

La jueza Angélica Sánchez Hernández interpuso la demanda de garantías el 11 de julio para impugnar la resolución del 21 de junio de este año.

La Fiscalía de Veracruz acusa a la Sánchez Hernández de realizar múltiples llamadas telefónicas y envíos de correos electrónicos al penal de Coahuila, gestionando la liberación de Itiel Palacios, acto para el cual no estaba facultada; presuntamente amenazando y presionando para que se cumpliera su resolución.

Respecto al delito contra la fe pública, las autoridades veracruzanas señalaron que la juzgadora lo cometió cuando hizo constar falsamente la existencia de un juicio de amparo y dio fe sobre la supuesta suspensión de plano concedida a El Compa Playa.